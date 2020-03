Coronavirus : Un pizzaïolo offre des pizzas au service de réanimation de l'hôpital d'Avignon et aux pompiers

Quand de nombreux français se retrouvent sur les balcons ou à leur fenêtre à 20h00 tous les soirs pour applaudir les soignants qui se dévouent corps et âme pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les gérants d'Eclair Pizza à Avignon ont décidé d'offrir des pizzas au service de réanimation de l'hôpital d'Avignon et aux sapeurs-pompiers.

25 pizzas offertes au service de réanimation de l'hôpital d'Avignon et 15 pizzas offertes aux pompiers

Jaouad Abebi et Khalid Yaya sont les co-gérant d'Eclair Pizza, une pizzeria située sur l'avenue de Fontcouverte à Avignon. Les patrons de cette pizzeria ont souhaité faire un don aux soignants du service de réanimation de l'hôpital d'Avignon comme l'explique Jaouad Abebi : "On leur a envoyé en forme de soutien vingt-cinq pizzas. On leur a fait un mélange avec des pizzas au fromage, des pizzas au poulet crème fraîche. On a envoyé un peu de tout pour satisfaire tout le monde. Ils ont dit qu'ils avaient apprécié le geste." C'est un ami des pizzaiolos, lui-même aide-soignant en réanimation à l'hôpital d'Avignon, qui s'est chargé de la livraison.

25 pizzas ce n'est pas grand chose mais c'est pour leur montrer notre soutien et leur dire qu'on pense à eux. Jaouad Abebia, pizzaïolo à Avignon

Les deux gérants de Pizza Eclair expliquent que si tout le monde est confiné certains le sont plus que d'autres, c'est le cas pour les soignants qui se dévouent corps et âme et ont besoin d'un minimum dereconnaissance de la part de leurs concitoyens. Ce don de pizza c'est une manière pour ces deux pizzaïolos de montrer leur reconnaissance au personnel soignant du service de réanimation de l'hôpital d'Avignon, explique Jaouad Abebi : "C'est une forme de soutien parce qu'ils sont sur le front et travaillent H24 au service de réanimation. C'est une façon de leur montrer notre soutien, leur dire qu'on pense à eux. Il faut être solidaire dans ces moments de crise, il faut être solidaire. Ils sont sur le front et ils ne sont pas avec leur famille alors que nous nous sommes confinés mais souvent avec notre famille. Le personnel hospitalier luttent contre la maladie et ce n'est pas facile tous les jours pour eux." Le samedi 22 mars, les deux gérants d'Eclair Pizza ont également livré quinze pizzas aux sapeurs-pompiers en signe de solidarité.