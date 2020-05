Coronavirus - Un plan d'urgence de 10 millions d'euros voté par le Conseil Départemental de la Mayenne

"C'est un plan d'urgence sans précédent" assure Olivier Richefou, le président du Conseil Départemental de la Mayenne. Les dépenses supplémentaires qui sont ou vont être engagées pour faire face à la crise sanitaire s’élèvent, à ce stade, à 10 millions d'euros :"à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels" poursuit le patron de l'exécutif départemental.

Le plan a été approuvé par l'ensemble des élus, majorité et opposition.

Parmi les principales aides financières : un fonds de soutien de 3 millions pour les établissements médico-sociaux et Ehpad, un fonds de 1.300.000 euros à destination des entreprises et du secteur du tourisme, restauration, hôtellerie, 100.000 euros pour les événements culturels, associatifs et sportifs, 185.000 milles pour les aides à la restauration des collégiens boursiers.

►►Découvrez ici l'ensemble du plan d'urgence du Conseil Départemental de la Mayenne