Coronavirus: Un plan d'urgence pour l'économie locale de l'agglomération d'Annecy

Pour préparer la sortie de la crise sanitaire liée au Coronavirus, les élus de l'Agglomération et de la ville d'Annecy ont arrêté ce vendredi un Plan d'Urgence de 8 mesures pour soutenir les acteurs économiques du territoire.

Le Plan d’Urgence Economique arrêté ce vendredi matin par le bureau de l'Agglomération d'Annecy prévoit 8 mesures:

1 – Des exonérations pour l’économie de proximité. Ces exonérations, s’appliquent pour la durée du confinement et concernent les redevances des terrasses et étalages, les marchés de plein air, les concessions commerciales de la Ville, ainsi que la taxe d’occupation du domaine public par les chantiers. Cela représente 600 bénéficiaires (commerçants, artisans, producteurs pour les contrats d’occupation du domaine public) et 350 commerçants concernés pour les droits de place des marchés.

2 – Des suspensions de loyers pour les entreprises hébergées dans les pôles entrepreneuriaux du Grand Annecy ou dans le patrimoine municipal. Soit plus plus de 75 bénéficiaires pour le Grand Annecy (TPE, PME, startups ou commerçants) et 62 entreprises pour la Ville d’Annecy, soit près de 140 structures.

3 – Un report du paiement de la taxe de séjour du 1er trimestre pour les hôteliers, soit 1 785 hébergeurs, pour un montant de taxe estimé à 200 000 €.

4 – Une suspension de la facturation de la redevance spéciale 2019 des Ordures Ménagères, soit 585 entreprises.

5 – Une suspension du paiement du versement Transport pour les entreprises en chômage partiel o Près de 1 500 entreprises du Grand Annecy

6 – Un soutien à la filière agricole pour les produits laitiers. Le Grand Annecy va soutenir l’opération de don de lait savoyard UHT et une opération de don de fromages, auprès des banques alimentaires de Savoie et de Haute-Savoie. Cette opération, estimée à 135 000 €, est portée par l’interprofession laitière.

Une « Cellule économique COVID » est également créée. Il s'agit d'une cellule de soutien et d’accompagnement pour relayer tous les dispositifs économiques en temps réel.