Coronavirus : un quart des discothèques sont menacées de fermeture, d'après leur syndicat national

Le crise sanitaire du coronavirus menace la survie d'un quart des discothèques en France, selon le président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, interrogé ce lundi 7 juin sur franceinfo. Elles sont fermées depuis plus d'un an.

Fermées depuis plus d'un an à cause du coronavirus, certaines discothèques pourraient ne jamais rouvrir. Un quart d'entre elles sont menacées de fermeture, indique Patrick Malvaës, président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL), ce lundi 7 juin sur franceinfo. "C'est très difficile parce que vous avez un quart de la profession qui est en train de disparaître", a-t-il affirmé.

Sur 1.600 discothèques en France, "il y en a 200 qui sont déjà en effectivité et 200 qui sont en sursis", a-t-il précisé. "Et c'est un sursis artificiel pour ceux qui bénéficient encore des aides et qui attendent la fin des aides fin août. Là, ils déposeront le bilan. Et les 150 à 200 qui sont en règlement judiciaire vont passer en liquidation pour 75% d'entre eux à la rentrée."

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le SNDLL avaient saisi le Conseil d'Etat pour demander une réouverture d'ici le 30 juin mais cette requête a été rejetée le 21 mai dernier.

43.000 emplois menacés

D'après Patrick Malvaës, 25.000 emplois sont ainsi menacés, et "je ne parle même pas des 18 000 artistes de la Sacem qui sont sanctionnés". "On ne peut pas regarder ça d'un œil serein", a-t-il souligné. C'est un tableau qui est assez sombre."

Un plan d'aide spécifique "pour le redémarrage de la profession" est imminent d'après lui. Ce "plan pour les discothèques" est effectivement à l'étude pour les accompagner aussi sur le long terme avait indiqué le 10 mai dernier le ministre délégué aux PME, Alain Griset. Il avait par ailleurs précisé que les exploitants de discothèques seraient fixés sur leur date de réouverture "le 15 juin au plus tard".