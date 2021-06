Coronavirus : un restaurant de Bordeaux débouté en appel face à l'assureur Axa

Il réclamait presque 300 000 euros de dédommagement des pertes d'exploitation à son assureur AXA, après la fermeture de son restaurant l'Ombrière à Bordeaux, du fait du confinement et de la crise sanitaire du coronavirus. Le gérant de l'établissement qui employait 50 salariés avant la pandémie de Covid, a été débouté par la cour d'appel de Bordeaux, qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 octobre dernier.

Non à Bordeaux, oui à Aix-en-Provence

Benoît Girault, le gérant, se dit vexé par cette décision "incompréhensible" au regard de ce qui s'est passé dans d'autres juridictions, comme à Aix-en-Provence où la justice a condamné AXA à indemniser 3 restaurateurs eux-aussi contraints de fermer. "Je vois pas pourquoi dans certains départements ou en fonction des établissements, les restaurateurs gagnent et dans d'autres non ! Il faudrait que l'Etat s'en mêle... pour clarifier les choses. On prend des assurances pour ce genre de pépin, à condition que la règle soit la même pour tous. Heureusement que l'Etat nous a aidé à 20% de notre chiffre d'affaires mais ça ne compense pas une ouverture 12 mois sur 12". Il réfléchit à se pourvoir en cassation.