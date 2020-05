Coronavirus : Un restaurateur Dijonnais développe une appli pour dématérialiser les menus des restaurants

Dans le cadre de la réouverture des restaurants qui interviendra le mardi 2 juin dans les zones vertes, les autorités sanitaires ont mis sur pied un protocole très strict. Un protocole contenu dans un document de 10 pages visé aussi bien par le gouvernement que par les professionnels qui s'engagent à le respecter.

Un mètre entre chaque table

Il prévoit un mètre de distance entre chaque table, 10 personnes maximum par table par ailleurs le personnel devra se laver les mains toutes les 30 minutes ou porter des gants !

Les traditionnelles cartes de menu dépassées ?

Concernant les menus "physiques", ils semblent déjà appartenir au passé. Le gouvernement suggère en effet des présentations orales, sur une ardoise ou bien de les transmettre via une version numérique ! A Fixin, au Sud de Dijon, José Gonzalez, co-gérant du restaurant "Au Clos Napoléon" mise beaucoup sur une application à laquelle il a pensé au début du confinement, durant l'une de ses nombreuses nuits sans sommeil.

Le restaurant "Au Clos Napoléon" à Fixin - Facebook

Pensée par José Gonzalez, conçue par une société de Dijon

Une application qu'une société Dijonnaise, la société BWA, est en train de mettre au point. Elle se nommera "Klean". Les restaurateurs qui le souhaitent pourront la renseigner avec leurs menus, leurs cartes des vins et toutes sortes d'informations concernant leurs établissements. Il ne restera plus aux clients qu'à la télécharger sur leurs smartphones.

Comment ça marche ?

José Gonzalez explique comment cela va fonctionner ensuite. "Une fois que vous entrerez dans le restaurant, vous aurez automatiquement une petite notification qui vous proposera de consulter la carte, la carte des vins. L'objectif c'est que ce soit ludique pour l'utilisateur et pour le restaurateur."

Voici à quoi devrait ressembler l'interface de l'application "Klean" développée par la société Dijonnaise BWA - BWA

Faciliter la vie des professionnels de la restauration

L'utilisateur aura droit à "des points de fidélité, un questionnaire de satisfaction, il pourra échanger avec d'autres clients sujet des restaurants qu'il préfère". Ce sera un outil également "très utile pour le restaurateur qui pourra par exemple optimiser le temps de travail de ses personnels en salle, quand il manquera une bouteille de vin -parce que la dernière a été vendue- le personnel pourra l'enlever instantanément ce qui permettra d'éviter les aller-retours un peu stérile."

"Klean" sera téléchargeable gratuitement

Cette appli même si elle a coûté "un peu d'argent", José souhaite qu'elle soit entièrement gratuite, car il veut "aider la profession a tourner la page du Covid". "On va la financer en essayant de mettre en place un système de publicité, une page qui s'ouvre au démarrage, mais qui ne sera pas intrusif".

"L'objectif n'est pas de gagner de l'argent"

Altruiste, José Gonzalez poursuit, "l'objectif n'est pas de gagner de l'argent, je veux apporter un outil utile à la profession !" Il espère que cette application connaîtra "un vrai succès" et qu'elle ne se limite pas aux portes de son restaurant ou de l'agglomération dijonnaise. José Gonzalez est confiant : "On a même des gens du Sud de la France qui nous ont appelé pour se renseigner" confie-t-il.

Des économies de papier pas négligeables !

"Au Clos Napoléon", restaurant ouvert 7 jour sur 7, on servait -avant la crise sanitaire- près de 3-4 000 clients par mois et on imprimait près de 6 000 menus chaque année ! Cette application devrait donc en outre permettre au restaurateur de faire d'immenses économies de papier. "Klean" devrait être disponible le 15 juin prochain sur toutes les plateformes de téléchargement. Si d,autres applications de dématérialisation commencent à voir le jour, la plupart utilisent des "QR Codes" ce qui n'est pas le cas de "Klean".