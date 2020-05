Coronavirus : Un robot au service des résidents d'un EHPAD de Longvic

Le but de cette société dijonnaise est de rendre les appels en visio plus humains (photo d'illustration)

C'est l'entreprise CPage, une entreprise Dijonnaise spécialisée dans le numérique, qui est à l'origine de cette opération. Elle a prêté un robot aux résidents de l’EHPAD Marcel Jacquelinet de Longvic. Le but était, explique la société dans un communiqué de presse "d'humaniser les échanges par écran entre les résidents et leurs proches durant le confinement".

Il s'appelle Nonno

Ce robot, baptisé "Nonno" doit "améliorer l’expérience de l’appel vidéo pour les résidents durant cette pandémie. Il a été mis gracieusement à disposition de l'établissement depuis le 30 avril dernier. Un établissement duquel CPage est le partenaire informatique.

L'EHPAD de Longvic (capture d'écran) - Google Maps

Comment ça marche ?

Après avoir réservé un créneau sur le planning tenu par l’EHPAD, "la famille prend les commandes du robot à l’heure du rendez-vous virtuel grâce à une interface préalablement installée sur leur ordinateur" précise CPage. Le robot est ensuite "contrôlé à distance par la famille, doté de roues il se déplace pour venir à la rencontre de la personne âgée".

Très simple à faire marcher

Très simple d'utilisation ce robot permet de "limiter la manipulation de l’outil par plusieurs personnes et donc les contaminations possibles". Isabelle Faivre, directrice de l’EHPAD Marcel Jacquelinet explique que : "Cette pandémie a rendu les relations entre les résidents et leurs familles difficiles. Si le téléphone et la tablette sont bien utiles, Nonno donne une autre dimension en amenant la famille dans l’établissement pour le plus grand plaisir des uns et des autres".

Il peut aussi servir aux familles éloignées

"Au-delà de la période de confinement, ce genre de robot pourrait offrir une alternative pour les familles qui ne peuvent visiter leurs aînés pour cause d’éloignement géographique" explique encore CPage dans son communiqué. Le groupe Dijonnais précise que ce robot est aussi capable d'accompagner "le pensionnaire à l’extérieur pour une balade dans le parc de l’établissement".