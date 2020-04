Coronavirus : un site d'achat en ligne de masques pour les entrepreneurs d'Auvergne-Rhône-Alpes

Pour que les TPE, les commerçants et les artisans d'Auvergne-Rhône-Alpes préparent au mieux le déconfinement, la Région, la CCI et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat lance un site d'achat de masques spécialement dédié aux entrepreneurs.

Depuis l'annonce du début du déconfinement le 11 mai prochain, les entrepreneurs préparent leur reprise. Parmi les paramètres à organiser : la protection du personnels et donc l'approvisionnement en masques. Pour aider les très petites entreprises (TPE) les commerçants et les artisans, une plateforme d'achat de masques en ligne est lancée par la Région, la CCI ainsi que la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CRMA) d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Un premier stock de 500.000 masques

Ce site doit permettre aux entrepreneurs de se procurer des masques sans difficulté. La préparation et la livraison des commandes seront assurées par La Poste. Dans un premier temps, la centrale d'achats de la Région va constituer un stock de 500.000 masques. La CRMA et la CCI financent cet achat à hauteur de 300.000€ chacune et la Région apporte 700.000€

Les coiffeurs seront les premiers à tester ce dispositif à partir du 28 avril, puis le site sera mis en service lundi 4 mai à l'adresse : kit.tpe.auvergnerhonealpes.fr . Les TPE des secteurs du commerce et des services seront prioritaires puis "la plateforme sera étendue à d'autres secteurs d'activités ainsi qu'aux PME, ETI (entreprise de taille intermédiaire, ndlr) et grandes entreprises afin que tous puissent envisager une reprise d'activité sereinement" explique la Région dans un communiqué commun avec la CRMA et la CCI.