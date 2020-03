Coronavirus : un supermarché de Joigny propose un espace de vente directe à des producteurs locaux

Julien Simonet est directeur de l’Intermarché de Joigny, principale grande surface de cette ville de 10.000 habitants. Aux producteurs locaux privé des marchés, il propose deux solutions : "la première, c'est comme on le fait depuis de nombreuses années avec des acteurs locaux, on va renforcer notre partenariat, en augmentant nos volumes (d'achat) et en mettant plus les produits en avant. La deuxième possibilité c'est de leur laisser un emplacement dans la galerie marchande du magasin pour qu'ils puissent continuer à vendre en direct, sans intermédiaire."

Des stocks de radis et de salades à vendre immédiatement

Exactement ce dont avait besoin besoin Didier Martin, maraîcher et horticulteur à Joigny : "je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il allait prendre nos légumes et nous les acheter à un prix de grosse entreprise comme ça. J'étais épaté. _Je vais pouvoir peut-être sauver ma saison grâce à ces gens-là_, alors je leur tire mon chapeau."

"Avril et mai, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires de l'année" - Didier Martin, maraîcher et horticulteur à Joigny dans l'Yonne Copier

Faire durer ces partenariats

Et le directeur Julien Simonet aimerait pouvoir aller plus loin : "ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir continuer après à travailler (avec eux) même dans le magasin. A fournir les salades des maraîchers locaux. On est en demande et on n'arrive pas à trouver, _souvent pour des raisons de volumes, on n'arrive pas à trouver ces producteurs locaux_." L’Intermarché de Joigny et celui de Saint-Julien-du-Sault vont proposer un partenariat à une demi-douzaine de producteurs locaux mais qui viendront par demi-journée, pas tous en même temps pour des raisons de sécurité.