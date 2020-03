Coronavirus : un traiteur à Boulogne-Billancourt lance un appel à l'aide après l'annulation de ses commandes

Un appel à l'aide. Sur les réseaux sociaux ce mardi 10 mars, Jean-Baptiste Thieveaud et ses 4 salariés ont décidé de faire appel aux internautes après l'annulation de toutes leurs commandes. "Je suis arrivé lundi, c'était une journée normale et vers 15h, mon adjointe, commercial m'a annoncé que toutes nos commandes étaient annulées pour cette semaine et la semaine prochaine. On n'a plus de visibilité sur les prochaines semaines, ni sur les prochains mois", raconte Jean-Baptiste Thievaud.

"Sauver leurs emplois"

"Nous on est dans l'événementiel et nos clients sont principalement des entreprises. On a depuis un an et demi subi toutes sortes de problématiques, les gilets jaunes, les manifestations pour les retraites. On a tué les commerces de proximité et j'en fais partie. De plus, le covid-19 maintenant nous met les deux genoux à terre mais on va se relever", poursuit Jean-Baptiste Thievaud. Les frigos de sa petite société sont toujours pleins. "On travaille à flux tendu donc on travaille du jour au lendemain mais c'est vrai que dans les frigos il y a encore des kilos de volailles, de saumon, etc", décrit le patron de Labo M.

18 000 euros, ça paye les fournisseurs, les charges et les salaires de mes employés - Jean-Baptiste Thievaud

Avec l'annulation des commandes, l'entreprise perd cette semaine environ 18 000 euros de chiffre d'affaires. "18 000 euros ça paye les fournisseurs, les charges et les salaires de mes employés, ça fait une quinzaine de différentes commandes environ", renchérit Jean-Baptiste Thievaud. "Pour moi, ce n'est pas une goutte d'eau dans un océan comparé aux grosses entreprise, j'ai une petite structure, quatre salariés et maintenant je dois m'assurer de sauver leurs emplois".

Après leur réunion de crise organisée ce mardi, ils ont tous décidé de poursuivre leur activité. "On ne baissera pas les bras, on va relever la tête, c'est ce qu'on a décidé", affirme Camille, salariée avant que son patron n'ajoute : "Comment on va relever tête ? On va vendre nos plats sans forcément gagner de l'argent pendant un moment". Tous les acteurs continuent d'être positifs. "Puis on verra demain ce qu'il en est mais c'est vrai que c'est une période difficile pour nous".