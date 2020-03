Coronavirus : "un tsunami économique" dans les Alpes-Maritimes

"C'est un tsunami économique". Même s'il avoue qu'il se préparait à cette annonce, Bernard Chaix n'en reste pas moins abasourdi. Le vice-président de la CCI (Chambre de commerce et d'industrie) des Alpes-Maritimes élu au commerce a appris comme tous les Français samedi soir que les "lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays" devaient fermer leur porte dès minuit. Cette annonce du Premier ministre Edouard Philippe concerne les bars, restaurants, discothèques et cinémas notamment. Dans les Alpes-Maritimes on compte par exemple 22.000 commerces sans compter les 7.000 bars et restaurants. En tout, selon les chiffres de la CCI, cela représente près de 110 000 emplois qui sont donc directement concernés par ces fermetures.

"C'est très violent" Bernard Chaix (CCI des Alpes-Maritimes)

110 000 salariés concernés dans les Alpes-Maritimes

"C'est très violent, c'est très rapide et j'espère que ça ne fera pas plus de morts dans les entreprises que le virus dans la population," continue Bernard Chaix. "Nous sortons déjà d'une difficulté économique sans précédent avec plus d'une année de manifestations en France et dans les Alpes-Maritimes. Il y a eu les intempéries il y a quelques mois. Maintenant c'est le coronavirus. Il faut vraiment que le Gouvernement mette en place un système très rapidement pour répondre aux interrogations de ces commerçants. Parce que là on est dans le flou."

Des mesures pour "faire changer les comportements"

Pour justifier ces nouvelles mesures inattendues, Edouard Philippe a évoqué le manque de discipline des français face à cette pandémie qui touche 4.500 personnes (dont 51 dans les Alpes-Maritimes). Le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez emboîte le pas du Premier ministre et réclame plus de civisme pour lutter contre le virus. "Il n'y a pas suffisamment de prise de conscience de la part de nos compatriotes de l'importance des mesures décidées jusque là pour enrayer l'épidémie. Dans ces conditions le Gouvernement a donc pris des mesures pour faire changer les comportements."

"Faire changer les comportements" Bernard Gonzalez préfet des Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes promet des contrôles

Pour faire respecter les fermetures d'établissements, Bernard Gonzalez promet des contrôles. "J'ai donné des consignes à mes services de police et de gendarmerie pour contrôler dès cette nuit. D'abord avec pédagogie et proportionnalité mais dès midi il n'y aura plus de tolérance. Il faut respecter les directives, c'est une question de santé publique."