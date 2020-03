Coronavirus : une bourse aux produits fermiers en Lozère

La Chambre d’agriculture propose aux producteurs fermiers disposants de produits de le faire savoir sur la « bourse aux produits fermiers de Lozère » en ligne sur son site Internet. Il s’agit d’un recensement de produits disponibles avec le contact du producteur. Cette donnée est pour le moment accessible uniquement à la Chambre d'agriculture, dans les prochains jours en libre accès pour le grand public et les entreprises de commerce alimentaire du département et au-delà.

L’objectif ? Maintenir les activités de vente en circuits-courts, soutenir les producteurs qui ont des difficultés d’écoulement, et proposer des solutions d’approvisionnement aux consommateurs locaux.

La Chambre d’agriculture propose aux producteurs fermiers de compléter ce questionnaire autant de fois que nécessaire et régulièrement en fonction de leurs besoins. Il est destiné aux producteurs pratiquant déjà la vente en circuits courts et/ou qui désirent en diversifier les modalités.

En complément, La Chambre d’agriculture informe les producteurs que La Région a ouvert une plateforme de référencement sous forme de carte interactive des producteurs et petits commerçants en capacité d’effectuer des livraisons de produits alimentaires directement chez les particuliers. Les consommateurs pourront ainsi les localiser et les contacter par mail ou téléphone afin de passer commande. Plus d’information, vous faire référencer ? solidarite-occitanie-alimentation.fr

La Poste offre son application d'e-commerce aux commerçants et artisans. Elle devrait être également ouverte aux agriculteurs disposants d’un propre point de vente ou commercialisant dans d’autres points de ventes. Plus d’information ici sur l'application Ma Ville Mon Shopping (https://www\.mavillemonshopping\.fr/fr)