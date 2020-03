Coronavirus : Une carte interactive des commerces ouverts en période de confinement en Gard Rhodanien

La Jeune Chambre Economique de Bagnols sur Cèze et du Gard Rhodanien propose une nouvelle action totalement dématérialisée : Solidarissime Gard Rhodanien. De quoi s’agit-il ? Clairement de faciliter la vie des uns et des autres en pleine période de confinement et d’épidémie de coronavirus. L’idée c’est de recenser sur une carte interactive et en ligne : -artisans, producteurs, commerçants situés dans le Gard Rhodanien, qui ont une autorisation d’ouverture durant la période de confinement du Coronavirus.

Cette liste non-exhaustive est basée sur l’inscription sur le site internet http://solidarissime\.jcebagnols\.fr des différents acteurs de la consommation. Après inscription, les membres de la Jeune Chambre Economique de Bagnols sur Cèze et du Gard Rhodanien mettront à jour la carte au fur-et-à-mesure. La carte est disponible sur le site http://solidarissime\.jcebagnols\.fr