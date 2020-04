Alors que le confinement est de mise partout pour lutter contre le coronavirus, la CCI de Vaucluse et la chambre d'agriculture ont mis en place une carte interactive pour vous permettre de trouver les commerces et les producteurs ouverts à proximité de chez vous. La ville d'Avignon a fait de même.

Confinement : comment trouver les producteurs et les commerces près de chez vous en Vaucluse ?

Une plateforme de géolocalisation en ligne recensant les commerces et producteurs a été mise en place par la CCI de Vaucluse pour

La chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a lancé un nouvel outil en ligne en partenariat avec la chambre d'agriculture pour vous faciliter la vie en cette période de confinement. Il s'agit d'une carte de géolocalisation des points de vente du département qui poursuivent leurs activités sur site ou en livraison.

Elle s’adresse à tous les établissements qui le souhaitent, commerces, entreprises, mais également producteurs agricoles. 287 entreprises sont déjà visibles sur cette plateforme.

La CCI a mis en place une carte de géolocalisation des points de vente du département qui poursuivent leurs activités sur site ou en livraison. - © CCI de Vaucluse

À Avignon, une carte pour géolocaliser votre commerçant

Pour vous aider à faire vos courses tout en minimisant vos déplacements, la ville d'Avignon a créé un site internet où sont répertoriés vos commerces et producteurs locaux. Vous pouvez vous géolocaliser ou effectuer une recherche ciblée par quartier pour trouver le lieu le plus proche de chez vous, mais aussi trier par secteur d'activité ou modalités d'achat (livraisons à domicile, achats en ligne ou points de retraits).

Comme à l'échelle du Vaucluse, la ville d'Avignon a créé un site internet où sont répertoriés vos commerces et producteurs locaux. - © Ville d'Avignon

À Avignon également, les commerçants des halles s'adaptent et ont mis en place la livraison à domicile. Les commandes sont centralisées et les courses regroupées. Chaque matin, à partir de 9h, vous pouvez téléphoner à un des commerçants participant à l’opération et lui commander vos courses qui vous seront livrées le lendemain. La liste des commerces avec leurs numéros de téléphone est à retrouver sur le site des halles d'Avignon.

Les initiatives se multiplient pour favoriser les circuits courts

Des initiatives du même type ont été lancées dans plusieurs villes ou intercommunalité. C'est le cas dans la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence. Elle a mis en ligne une liste évolutive des différents commerces ouverts à Bollène, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon et Mornas durant cette période de confinement et leurs horaires. Si vous souhaitez vous faire référencer, il vous suffit d’envoyer un e-mail à economie@ccrlp.fr.