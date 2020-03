Coronavirus : une cinquantaine d'entreprises de la Côte d'Azur prévoient des difficultés financières

Après les nombreux reports d'événements liés à l'épidémie de coronavirus qui touche la France et les Alpes-Maritimes, une cinquantaine d'entreprises azuréennes prévoient des difficultés financières. La CCI va débloquer un fond de soutien avant la fin du mois de mars pour leur venir en aide.

Jean-Pierre Savarino (au centre) le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes-Maritimes

La Foire de Nice, le Mipim de Cannes, le festival Cannes Séries, le MipTV ou le semi-marathon de Cannes... Nombreux sont les grands événements annulés ou reportés à cause de l'épidémie de coronavirus qui touche la France et les Alpes-Maritimes. Avec forcément d'importantes conséquences économiques.

Si le manque à gagner pour les entreprises directement ou indirectement concernées n'a pas encore été chiffré, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) des Alpes-Maritimes a lancé un sondage auprès des sociétés du département pour connaître leur situation.

"Aucune n'est aujourd'hui en grande difficulté, mais une cinquantaine d'entreprises prévoit des difficultés financières dans les semaines qui viennent liées à ces reports et à cette épidémie", annonce ce vendredi Jean-Pierre Savarino, président de la CCI 06. Cela concerne essentiellement le tourisme et sans surprise les entreprises cannoises sont les plus touchées.

Un salon organisé avec les artisans de la Foire de Nice ?

Réunis en mairie de Nice ce vendredi après-midi, les principaux acteurs économiques du département ont annoncé quelques mesures pour épauler ces entreprises en difficulté. La CCI va par exemple créer un fond de soutien avant la fin du mois de mars, qui sera alimenté notamment par la Région, le Département et la Métropole.

La Métropole NCA va par ailleurs rembourser à Acropolis tous les frais de réservation des espaces pour la Foire de Nice et demande que ces remboursements soient répercutés aux exposants.

Le maire de Nice Christian Estrosi annonce également la volonté d'organiser un salon avec les artisans qui devaient participer à la Foire de Nice. Enfin, la taxe "terrasse" pour les hôteliers et restaurateurs de l'aire métropolitaine est reportée au mois de juin et sera calculée par rapport à celle de 2019 pour absorber un éventuel manque à gagner.