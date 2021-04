Coronavirus : Une collecte de denrées alimentaires dans quinze collèges gardois pour la Banque Alimentaire

Le Département du Gard distribue les stocks des cantines des collèges à la Banque Alimentaire. "L’Assemblée départementale agit encore pour accompagner les Gardoises et les Gardois en proie à l’exclusion sociale et à l’isolement en cette période de pandémie très compliquée à vivre pour toutes et tous, déclare ce vendrediFrançoise Laurent-Perrigot, Présidente du Département. Ainsi, nous avons choisi de collecter les denrées alimentaires stockées dans les cantines de nos collèges afin de les livrer à la Banque Alimentaire du Gard qui les distribuera, via ses associations caritatives partenaires aux plus démunis."

Lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire

C'est l'Unité de Conditionnement de Légumes (UCL) qui a géré la collecte de ces denrées. L'effort a été organisé dans 15 collèges gardois pour les donner à la Banque Alimentaire, mais aussi ses associations partenaires caritatives ou au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Les autres collèges publics avaient pu adapter leur commande ou leurs menus de fin de semaine dernière après l’annonce d'Emmanuel Macron, le Président de la République.

Ont ainsi été collectés, très précisément : 254 kg de fruits et légumes, 2 963 yaourts, 5 kg de fromage blanc, 38.5 kg de beurre,, 2 735 portions et 19 kg de fromage, 40 kg de crème ou mayonnaise, 13 kg de charcuteries (carnées ou de la mer).

L’Unité de Conditionnement de Légumes (UCL) a déjà livré plus de 330 kg de fruits et de légumes à la Banque Alimentaire à Nîmes vendredi dernier.