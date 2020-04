Coronavirus : une déchetterie réservée aux professionnels ouvre à Bouillargues

Ele est réservée aux artisans et aux professionnels. Une déchetterie ouvre à Bouillargues. Objectif : accompagner les artisans dans la poursuite et leur reprise d’activité, malgré les mesures prises pour assurer le confinement et lutter contre l’épidémie de Covid-19. En revanche, pour les particuliers, se rendre à une déchetterie n’est pas considéré, faut-il le rappeler, comme un déplacement essentiel susceptible d’être dérogatoire au confinement. D’ailleurs, durant cette période, "les déchets verts doivent être stockées dans le jardin des particuliers et non déposés avec les ordures".

Il s’agit de la déchetterie des Grimaudes, sur la D346 (route de Manduel), à Bouillargues. Le site est accessible du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Accueil téléphonique pour prise de rentez-vous préalable : 06.83.53.54.24

Pour les professionnels n’étant pas adhérents aux déchetteries de Nîmes Métropole, leurs déchetteries professionnelles habituelles restent ouvertes :

Recycl’Inn PRO VEOLIA, 224 rue Louis Lumière à Nîmes

Accueil des végétaux issus des activités paysagistes et des déchets des entreprises de travaux publics et du bâtiment

Horaires d’ouverture actuel : du Lundi au Vendredi de 08h00 à 15h00

Accès aux les professionnels sur présentation de la carte professionnelle

Déchets acceptés (gravats, végétaux, plâtre, Bois, pneus, déchets spéciaux, DIB…)

Conditions tarifaires différenciées en fonction du flux et de la quantité apportée

SUEZ Recyclage et Valorisation, Route de Poulx à Marguerittes,

Accueil des végétaux issus des activités paysagistes

Accès aux professionnels sur présentation de la carte professionnelle

Horaires d’ouverture actuel : du Lundi au Vendredi de 07h00 à 12h00. Conditions tarifaires différenciées en fonction de la quantité apportée