Coronavirus : une entreprise de Vias impactée par l'arrêt de sa production en Chine

A quelques mois du début de la saison estivale et de l'arrivée de la chaleur, la société JFC Distribution, installée à Vias, et qui commercialise des maillots de bain sous la marque Bikki Beach, commence à avoir quelques sueurs. Mais plutôt des sueurs froides !

L'épidémie de Covid-19, qui fait rage actuellement en Chine, ne peut pas plus mal tomber.

L'essentiel de ses maillots sont fabriqués dans deux usines chinoises, l'une au nord du pays, l'autre au sud. Deux villes également touchées par le coronavirus.

Conséquence: la production est totalement interrompue, depuis trois semaines.

"On a une partie de notre production qui a pu quitter le pays juste avant le nouvel an chinois et arriver en France à temps" explique Jonathan Gimbert, le directeur de JFC Distribution, "mais malheureusement, il nous manque une grande partie de notre collection _qui n'a pas pu être fabriquée_".

Ce dernier n'est pas seulement inquiet pour sa propre entreprise, mais pour l'ensemble du commerce du textile entre la Chine.

"J'entends dans mon entourage professionnel que certaines entreprises françaises ont parfois _400 containers qui sont bloqués en Chine_. Comment vont-ils faire ?"

La société JFC Distribution, emploie 32 personnes en France (livreurs, préparateurs de commandes et commerciaux). Si dans les semaines qui viennent, la situation devait durer ou s'aggraver, ses dirigeants craignent de réelles conséquences sur l'emploi.

"On sera forcément obliger de réduire ou de s'orienter vers d'autres fournisseurs dans d'autres pays. Mais le temps de le mettre en place, pour cette année, c'est déjà trop tard" conclut Jonathan Gimbert.