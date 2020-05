VIDÉO - Coronavirus : un bracelet pour ouvrir les portes sans toucher les poignées, fabriqué dans le Doubs

L'entreprise Technitube, basée à Etupes dans le Doubs, fabrique des bracelets qui permettent d'ouvrir les portes sans toucher les poignées. Le but : éviter la propagation du coronavirus. Le bracelet sera vendu en ligne d'ici la fin du mois de mai.

Grâce à l'impression 3D, l'entreprise Technitube, a conçu un bracelet qui, équipé d'un crochet, permet d'ouvrir une porte sans la toucher avec la main. L'idée est d'éviter la transmission du covid-19, sachant que le virus peut rester actif pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours sur une surface.

Le crochet, "une sorte de doigt", selon Jean-Pierre Moret, directeur de l'entreprise, peut s'ouvrir grâce à un mouvement du bras. Il sert ensuite à saisir la poignée, à appuyer et pousser la porte.

Le bracelet devrait coûter entre 5 et 10 euros

D'après Jean-Pierre Moret, ce bracelet est plus pratique que des systèmes qui s'installent directement sur la porte : "Ce sont des dispositifs compliqués à mettre en oeuvre, de plus, il faut les installer à chaque porte, cela peut prendre du temps pour les services de maintenance des entreprises."

Il met aussi en avant un outil qui serait plus sûr. "Ces dispositifs n'évitent pas la possibilité de faire une erreur de manœuvre et donc de toucher la porte en même temps", explique-t-il. Avant de le commercialiser, Jean-Pierre Moret veut rendre le bracelet plus esthétique.

Le bracelet est réglable - Jean-Pierre Moret

Diversifier son activité

L'entreprise Technitube emploie une centaine de personnes. Spécialisée dans l'industrie automobile, elle connait une baisse de 70 % de son chiffre d'affaire à cause de la crise causée par le coronavirus. Jean-Pierre Moret a donc souhaité diversifier son activité.

L'entreprise souhaite aussi développer des masques en plastique qui permettent de respirer correctement et qui ne risquent pas de se coller à la bouche quand on inspire. Jean-Pierre Moret aimerait également supprimer un autre problème causé par le port du masque : la buée dans les lunettes.