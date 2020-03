Coronavirus : une entreprise héraultaise a une solution pour gérer les flux de clients dans les commerces

Comment éviter l'afflux de clients devant les portes des commerces ? Depuis quelques jours, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté interdisant la présence de plus de 100 personnes en même temps dans les points de vente. La conséquence de cette mesure, visant a limiter la propagation du coronavirus, c'est que des clients se sont agglutinés devant les portes des commerces augmentant ainsi le risque de transmission.

Un ticket virtuel sur le téléphone pour attendre son tour

Une entreprise de Lavérune près de Montpellier (Hérault), ESII, spécialisée dans la gestion des flux visiteurs et l'accueil propose une solution sur le modèle des distributeurs de tickets papier a l’hôpital, dans les administrations ou certains commerces. La différence c'est que dans le cas présent, le ticket est virtuel : "Grâce à votre smartphone vous allez scanner un code barre qui correspond au commerce dans lequel vous souhaitez vous rendre et automatiquement le système va vous indiquer votre tour de passage et l'heure à laquelle vous devez vous déplacer. C'est rafraîchit en temps réel. En attendant votre tour vous pouvez donc rester chez vous ou dans votre voiture si le délai est court et vous n'êtes pas au contact des autres clients devant la porte. Il faut bien sûr qu'au préalable le commerçant se mette en relation avec notre plateforme Orion de gestion des files d'attente pour qu'un QR Code lui soit attribué" précise Christophe Rozale commercial export ESII

Christophe Rozale commercial export ESII explique le principe du ticket virtuel Copier

Ce système de ticket virtuel peut intéresser les hypermarchés, les commerces de détail (boucherie, boulangerie...) mais aussi les établissements de santé comme les pharmacies ou les laboratoires d'analyses. Par solidarité , ESII propose d'ailleurs à ces professionnels de santé une gratuité jusqu’au 30 avril.

Pour joindre ESII 04 67 07 04 70 et info@esii.com

ESII installée à Lavérune (Hérault) existe depuis 35 ans. L'entreprise compte 135 salariés et 18 000 clients à travers le monde.