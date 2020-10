Coronavirus : une entreprise savoyarde met au point un tour de cou "anti-Covid" pour les skieurs

Comment se protéger du Coronavirus lorsque l'on ski ? Évidemment il y a le masque mais ce n'est pas forcément adapté quand on l'associe aux lunettes de soleil, au casque et aux autres accessoires.

Pour éviter le masque, une entreprise savoyarde a imaginé et crée un tour de cou "anti-Covid". Il a été testé en laboratoire et il répond aux mêmes critères sanitaires qu'un masque en tissu. Il sera vendu aux entreprises, aux compagnies de remontées mécanique mais aussi au grand public dans les magasins de sport en station de ski.

L'entreprise "Affiche Toi" est composée de 8 salariés, elle est spécialisée dans la personnalisation de vêtements et d'objets (casquettes, stylos, mugs, etc...) pour des évènements ou des entreprises. Avec la crise sanitaire et économique, "Affiche Toi" a perdu 20% de chiffre d'affaire. Alors ce tour de cou "anti-Covid" c'est une manière de se relancer pour Pascal Rocher, directeur associé de l'entreprise.

La difficulté a été de trouver une matière avec de élasthanne tout est étant filtrant et respirant. Il a 86% de filtration ce qui en fait un masque conforme catégorie 2

Catégorie 2, c'est à dire la même norme que les masque en tissus vendus dans le commerce. Surtout, "il est efficace dans les files d'attentes pour les remontées mécaniques" précise Pascal Rocher.

Grâce à ses matériaux (polyester et élasthanne), le tour de cou se plaque contre le nez et la bouche du porteur © Radio France - Xavier GRUMEAU

Ce tour de cou sera vendu au prix conseillé de 13 euros dans les stations de ski et sur le site d'Affiche Toi.