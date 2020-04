Coronavirus – Une invention cherbourgeoise permet de passer les portes les mains dans les poches

Les meilleures idées sont souvent les plus simples. La société d’ingénierie Probent basée à Cherbourg vient d’en faire la parfaite démonstration avec une invention qui pourrait s’avérer très utile pour éviter la propagation du Covid-19.

Trois employés ont conçu un mécanisme (baptisé « Keyck ! ») qui s’adapte sur toutes les poignées et qui permet d’ouvrir et fermer les portes les mains dans les poches. Un câble relie la poignée à une petite pédale métallique. Une pression du pied suffit à passer les portes.

Plusieurs dispositifs existent déjà sur le marché, mais le gros avantage de l’invention cherbourgeoise c’est qu’il n’y a pas besoin d’avoir des outils ou de faire des trous dans la porte pour l’installer.

Le prototype à peine sorti, l’entreprise cherbourgeoise a reçu quatre commandes pour une centaine de pièces. Une société américaine, très intéressée, a également pris contact.

Au début, on se disait juste qu’on en vendrait quelques-uns, mais avec toutes les demandes qu'on reçoit, on se rend compte que ça plait beaucoup. Là, on regarde avec des distributeurs pour voir comment on pourrait distribuer plus rapidement et sur un périmètre plus important les produits. - Sébastien Cuquemelle, président du groupe Probent