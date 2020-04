Coronavirus : Périgord-Farines a dû embaucher pour faire face à l'explosion des achats

La consommation familiale de farine a été multipliée par quatre avec le confinement, et la minoterie Périgord-Farines a dû s'organiser pour produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; l'entreprise de Busserolles a embauché dix intérimaires

C'est l'une des trois principales minoteries de France qui fournissent les grandes surfaces. Périgord-Farines, à Busseroles dans le nord de la Dordogne, fabrique en met en sachets les sachets d'un kilo vendus par Leclerc, Système-U, Intermarché, ou encore Métro-France. Ses principaux concurrents sont Axiane-Meunerie en Bretagne et les Grands moulins de Paris. La minoterie de Dominique Allafort, spécialisée dans la fabrication des marques distributeur, s'est totalement réorganisée pour répondre à la demande depuis trois semaines. Les achats de farine dans les magasins ont été multipliés par quatre ou cinq pendant la première semaine du confinement, et la demande aujourd'hui est toujours 50% plus importante que d'habitude.

Une production en hausse de 50%

Périgord-Farines a embauché une dizaine d'intérimaires en complément de ses 35 salariés, pour faire tourner l'usine en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La production de la minoterie est passée de 900 tonnes par semaine à 1.400 tonnes. Dominique Allafort ne manque ni de blé ni de capacités de transformation en farine, mais sa minoterie est limitée par sa capacité de conditionnement.

Périgord Farines a augmenté sa production de 50% - Francis Mathieu

En revanche, chez les minotiers qui fournissent les boulangers (comme la minoterie Duchez à Comberanche et Epluche) la production reste stable, voire recule un peu. Les boulangers ont en effet perdu la clientèle des cantines et des restaurants, et vendent moins de pâtisseries.