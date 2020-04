Coronavirus : Une pétition en ligne pour demander le retour d’un marché à Amiens Nord

Ils veulent un marché plus petit et plus sécurisé que celui du Colvert… mais un marché tout de même. Depuis l'interdiction du marché dominical à cause de l'épidémie de Covid-19, certains habitants d’Amiens Nord réclament un marché en version minimaliste pour permettre aux habitants de se fournir en produits frais. Une résidente du quartier a lancé une pétition.

Le marché provisoire de l’espace Dewailly ? « Trop loin et trop cher »

La ville d’Amiens a obtenu une dérogation de la préfecture pour créer un marché provisoire avec une quinzaine de producteurs locaux. Il a lieu le samedi matin dans le cloître de l’espace Dewailly en centre-ville. Mais ce marché ne répond pas vraiment aux attentes des habitants d’Amiens Nord selon Assia Nouaour. C’est elle qui a lancé la pétition. Cette habitante est aussi candidate aux municipales sur la liste d’union de la gauche « Amiens c’est l’tien » : « C'est pour le principe d’égalité : pourquoi pourrait-il y avoir un marché en centre-ville et pas à Amiens Nord ? Le marché provisoire de l’espace Dewailly est trop loin et trop cher pour la plupart des habitants du quartier. Ils sont habitués au marché du Colvert et à ses prix très abordables. Il était tout à fait normal de l’interdire dans sa forme habituelle : c’était beaucoup trop dangereux. Mais nous demandons un petit marché sécurisé, avec cinq ou six exposants, pour que les habitants puissent acheter leurs fruits et légumes. »

La pétiton a aussi été signée par Mohamed Rhafradi, le président du comité de quartier Amiens Nord-Ouest et par Zohra Darras, conseillère départementale du canton d’Amiens Nord. Ecoutez leurs arguments.

La pétition a aussi été signée par Mohamed Rhafradi et par Zohra Darras Copier

L’idée, un temps évoquée, de créer un drive fermier alimenté par des producteurs locaux au collège César Franck d’Amiens Nord n’est, pour l’instant, plus d’actualité. Le conseil départemental a récemment mis en place des drives dans trois collèges à Abbeville, Péronne et au collège Jean-Marc Laurent au sud d'Amiens.

Le département précise que les habitants d’Amiens Nord pourront, d’ici la semaine prochaine, passer commande pour une livraison au collège Jean-Marc Laurent. Les paniers seront ensuite acheminés jusqu’au parking de la piscine du Nautilus à Amiens Nord par des agents de la métropole pour le retrait.