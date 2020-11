Coronavirus : une plateforme de vente en ligne pour les commerçants de la métropole de Montpellier

Afin d’aider les commerçants de Montpellier à passer le cap difficile du reconfinement, Michaël Delafosse a annoncé jeudi midi lors d’une conférence de presse avec les présidents de la CCI de l’Hérault, de la chambre des métiers et de l’artisanat et de l’union des entreprises de proximité la mise en place d’une plateforme de vente en ligne. Du "click and collect" clés en main pour les commerçants qui ne sont pas digitalisés ou pas forcément très à l’aise avec la vente en ligne. Cela démarrera dès lundi prochain, le 9 novembre. Et le nom de cette plateforme est sans ambiguïté: "je soutiens mes commerçants".

Michael Delafosse est exactement sur la même ligne que la présidente de région Carole Delga. « Si on doit aller sur internet pour faire des achats qu’on ne peut plus faire, ce ne sera pas sur Amazon. Et j’en appelle donc au patriotisme montpelliérain » dit carrément le maire de Montpellier, qui au passage rappelle que lui, il respectera la légalité. Pas question d’enfreindre les décisions gouvernementales, comme ces maires qui prennent des arrêtés autorisant l’ouverture de commerces non essentiels. Michael Delafosse évoque vite fait Robert Ménard. « Je ne sais pas ce qu’il fait chez lui, mais moi j’ai la certitude qu’en lançant cette plateforme, on aidera nos commerçants».

Les commerçants qui souhaitent donc se digitaliser et effectuer de la vente en ligne, pourront donc profiter de cette plateforme baptisée Jesoutiensmescommercants.montpellier.fr .

La ville de Montpellier prend en charge tous les aspects techniques et financiers, y compris la gestion des paiements en ligne. Huit personnes seront affectées à plein temps à ce dispositif. Elle concerne potentiellement 6000 commerçants de la ville et de la métropole, dans tous les secteurs du commerce. Chacun est libre d’en profiter ou pas. Et devrait rentrer en fonctionnement dès ce lundi.