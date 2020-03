Coronavirus - Une plateforme régionale pour mettre en lien les fabricants de matériel médical et les hôpitaux

La situation sanitaire dûe à l'épidémie de Covid-19 a provoqué une très forte hausse des besoins en masques, blouses, gels et autres matériels médicaux. Les entreprises et établissements de Bourgogne-Franche-Comté se sont d'ores et déjà mobilisées pour assurer la continuité d’approvisionnement. Afin de faciliter ces dons et le recensement, une plateforme régionale est mise en ligne.

Identifier le matériel disponible et mettre en relation les fabricants avec les hôpitaux

Cette plateforme régionale contributive mise en ligne par L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté et les services de l’État identifie la disponibilité de matériel médical nécessaire à la prise en charge des personnes atteintes du COVID19.

Quels types de matériels sont attendus ?

masques (FFP2 et chirurgicaux)

blouses

gel hydro alcoolique

gants

lunettes

sur-blouses

Comment participer à la collecte ?

Tous les établissements ou entreprises disposant de ces matériels indispensables à la prise en charge des malades sont invités à cliquer ici, afin de remplir le formulaire et de renseigner leurs capacités de production ainsi que les modalités de commande de ces matériels.

Cette plate-forme régionale complète la plate-forme nationale « stopcovid19.fr » destinée aux fournisseurs nationaux et internationaux dont les capacités de production permettront des commandes mutualisées en grand volume.