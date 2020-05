Coronavirus : une PME de Fussy se reconvertit dans les paravirus

Technibox, une entreprise de trois personnes, spécialisée en plasturgie, fabrique habituellement des boîtiers sur mesure pour l'électronique. Avec la crise du coronavirus, elle s'est réorientée en proposant des équipements de protection. Une belle réactivité qui répond à un vrai besoin. Sa force, le sur-mesure...

Laurent Gandoin, patron de Technibox et l'une des visières fabriquées par sa société de Fussy, près de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

En quelques jours, Technibox a créé toute une gamme de paravirus. La société fabrique désormais 50 à 70 visières par jour... et propose des vitres de protection en plexiglass pour les commerçants : " Avant on faisait des boitiers, maintenant on crée des visières et des protections à base de plaques de plastique, explique Laurent Gandoin, créateur et patron de Technibox. Au départ, on a répondu à une demande, on a en eu d'autres, le bouche à oreilles à bien fonctionné et aujourd'hui on ne fait plus que cela puisque notre activité traditionnelle de boîtier est moins urgente. On reçoit des commandes de coiffeurs, de tabac, d'avocats, même la préfecture nous a contactés. Les dentistes sont très intéressés par nos visières. Mais on ne veut pas profiter de la pandémie pour faire du fric. Notre visière, on la vend 15 euros. Notre force, c'est également le sur mesure pour adapter les comptoirs par exemple. On se déplace, on prend les côtes, et on installe dans les quatre jours."

La borne à gel hydroalcoolique imaginée par Technibox - Technibox

Mais le stock de polycarbonate transparent ne tiendra plus très longtemps, une ou deux semaines au plus et aucun réapprovisionnement ne sera possible avant juillet. Heureusement, Technibox possède encore du plastique coloré et propose une borne à gel hydroalcoolique : " On l'actionne avec le coude pour ne pas contaminer la poignée. C'est très utile pour une entrée de magasin et inviter les clients à se laver les mains. c'est mieux qu'une table avzec un flacon de gel. On a déjà quelques demandes. On a su être réactifs et je me suis aperçu que l'équipe était assez fière de contribuer à sa manière à lutter contre le covid." Une première série de 50 bornes est prévue...