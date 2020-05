Coronavirus : une prime de 1.500 euros au lieu de 500 sera versée dans huit hôpitaux en Normandie

Une prime de 1.500 euros sera versée à tous les personnels des hôpitaux ayant fait face à l'épidémie de Covid-19 dans les quarante départements les plus touchés et 500 dans les autres. Les directeurs de huit hôpitaux normands ont toutefois la possibilité de relever cette prime à 1.500 euros.

1.500 euros au lieu de 500, huit hôpitaux en Normandie sont concernés par cette possibilité de bonification de la prime exceptionnelle : le C.H.U. de Caen dans le Calvados, le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine (Évreux-Vernon), le centre hospitalier de La Risle à Pont-Audemer et le pôle sanitaire du Vexin à Gisors dans l'Eure, le centre hospitalier Alençon-Mamers dans l'Orne ainsi que le C.H.U. de Rouen, le groupe hospitalier du Havre et le centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil en Seine-Maritime. Aucun hôpital de la Manche ne fait partie de la liste.

Une enveloppe de plus d'un million d'euros

Dans ces hôpitaux, "le chef d'établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à _mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice_, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe" précise l'article huit du décret signé par Édouard Philippe le 14 mai. Chaque directeur devra transmettre "la liste des services et du nombre d'agents concernés par l'application de ce régime dérogatoire" à l'agence régionale de santé de Normandie. Pour autant, il est encore top tôt pour savoir quels services ou agents seront concernés. L'Agence régionale de santé a reçu un crédit de 1,2 million d'euros. Elle en a transmis 70% aux hôpitaux chargés de les attribuer, le solde arrivera dans le courant de l'été. Pour autant, il est encore top tôt pour savoir quels services ou agents seront concerné "on en a entendu parler, mais la direction n'a pas encore communiqué" précise une soignante dans un hôpital de l'Eure. Une chose est sûre, qu'elle soit de 500 ou 1500 euros, cette prime exceptionnelle ne sera pas versée avant juin, les bulletins de salaires du mois de mai étant déjà édités.