Coronavirus : des primes de 500 à 1.500 euros pour les soignants, au moins 150 euros pour les foyers modestes

Le gouvernement a détaillé les montants des primes qui vont être versées aux soignants des hôpitaux, ainsi qu'aux familles les plus modestes. Les soignants en hôpital recevront de 500 à 1.500 euros de primes, et les familles bénéficiaires du RSA 150 euros par ménage, plus 100 euros par enfant.