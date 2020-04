Coronavirus : une quinzaine de fleuristes parisiens livre à domicile

Alors que prêt de 95% des fleuristes ont fermé où tournent au ralenti, il est possible, à partir de ce mardi, de se faire livrer des fleurs à domicile. Une décision du groupe MyFlower pour donner de l'activité à ses boutiques.

Le directeur général du groupe MyFlower, Eric Ledroux déclare, ce mardi, sur franceinfo, qu'une quinzaine de fleuristes parisiens, rattachés au réseau Interflora livrent des fleurs à domicile à Paris dès ce jour. Les livraisons se feront dans toute l'Île-de-France à partir de jeudi puis dans tout le pays. Pour les fleuristes, c'est une façon de continuer à travailler malgré les règles de confinement pendant l'épidémie de coronavirus.

Limiter les pertes

"Nous sommes inquiets pour la fragilité financière de certains" des 14 000 fleuristes de France, reconnaît le directeur général, "les fleurs de saison, comme la pivoine, arrivent, le muguet arrivera dans trois semaines, ce sont des produits extrêmement saisonniers et pour ces producteurs, si vous ratez la saison, c'est toute la filière qui souffre".

Eric Ledroux dit vouloir "aider les producteurs français dans le Sud de la France et dans l'Ouest en particulier" et "vouloir redynamiser la filière", alors il assure que les fleurs livrées seront d'origine française, ce qui permettra aussi de diminuer le nombre de fleurs jetées.

Les boutiques restent fermées

Les fleuristes travailleront depuis leurs ateliers dans leurs arrière-boutiques tout en gardant les commerces fermés. "Les commandes sont à prendre sur le site d'Interflora et la livraison se fera évidemment sans contact" et en respect des gestes barrières, assure-t-il.

Le directeur général explique aussi que cette décision répond à une demande de la clientèle : "Suite au confinement, l'ensemble de nos fleuristes de France ont dû fermer boutique. Aujourd'hui, trois semaines plus tard, on a beaucoup de demandes de clients qui veulent exprimer leur affection à des proches ou exprimer leur deuil, qui est une partie importante de l'activité, et donc nous avons décidé de rouvrir avec la possibilité de livrer des fleurs."