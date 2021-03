Coronavirus : le gouvernement envisage une réouverture des bars et des restaurants en trois étapes

Ce mardi 16 mars, les professionnels de l'hôtellerie restauration ont rencontré une partie du gouvernement pour évoquer la réouverture des bars et des restaurants. Elle se ferait en trois étapes, selon l'avancée de la vaccination et le recul de l'épidémie.

Le retour dans les bars et les restaurants, ce n'est pas pour tout de suite, mais le gouvernement veut donner de la perspective au secteur. Le dossier avance, d'après les professionnels de l'hôtellerie restauration, notamment le Groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration (GNI) reçu hier par le gouvernement, notamment Alain Griset, ministre délégué chargé des PME, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au tourisme. La réouverture pourrait se faire en trois phases de quatre semaines chacune.

Deux indicateurs pour une réouverture progressive

La réouverture sera conditionnée au nombre de Français vaccinés et au nombre de contamination par jour. Le gouvernement ne fixe pour l'instant ni seuil, ni date. Chaque étape de ce plan doit durer quatre semaines. La première phase consisterait à rouvrir les salles des hôtels pour y prendre petit déjeuner et dîner. Si tout se passe bien, la deuxième étape permettrait de retrouver les terrasses des restaurants et des bars, ainsi que les salles en intérieur à 50% de leur capacité.

La troisième et dernière phase serait une réouverture totale, avec application du protocole renforcé mis en place en octobre 2020 : distance entre les tables, pas plus de six à table, masques et gel hydroalcoolique.

Un QR code à l'entrée mais pas de vaccin obligatoire

D'après Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration précise que des QR Code à scanner avec son téléphone portable doivent être mis en place à l'entrée des établissements pour signaler d'éventuels cas contacts. Si certains clients ne sont pas équipés de smartphones, ou ne souhaitent pas procéder de la sorte, ce sera le retour des cahiers où inscrire nos coordonnées. En outre, précise-t-il, "Le pass-vaccination ne sera pas demandé à l'entrée de nos établissements" :