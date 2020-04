Coronavirus: une reprise partielle prévue à partir du 27 avril aux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire

Sur le site des Chantiers de l'Atlantique , l'activité est à l'arrêt dans les ateliers de fabrication et à bord des navires depuis le 20 mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement. Ce mardi, lors d'une réunion du Comité Social et Economique, la direction des chantiers navals (3 300 salariés) a annoncé qu'elle envisage une reprise partielle des activités à bord et dans les ateliers "à partir du 27 avril sur la base du volontariat, sous réserve de la disponibilité des protections adaptées et de l'approvisionnement". Des discussions sont en cours avec les fournisseurs et les sous-traitants. Une nouvelle réunion du CSE est prévue le 17 avril. Suite aux déclarations d'Emmanuel Macron, une reprise totale de l'activité est prévue à compter du 11 mai. Un accord relatif au chômage partiel a été signé le 3 avril.

La CGT attentive aux conditions sanitaires

Dans un communiqué, la CGT estime que le retour des salariés "ne peut se faire que si toutes les conditions sanitaires sont atteintes pour les travailleurs eux-mêmes et pour la population environnante". Le syndicat considère que "fabriquer des paquebots n'est pas une activité vitale et urgente au vu de la période". Il émet aussi des doutes sur la réalité du volontariat "avec un salaire amputé de 16% et des congés personnels pris sur les compteurs des salariés". La CGT avait demandé une indemnisation à 100%.