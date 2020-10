Coronavirus : une salariée héraultaise met en garde contre les risques du télétravail

Le télétravail revient en force. Il s'impose à nouveau dans beaucoup d'entreprises pour stopper la propagation du Covid. Chez Dell qui compte plus de 1000 salariés au Millénaire à Montpellier (Hérault) il n'a jamais cessé depuis le confinement. Certains salariés de l'entreprise informatique sont même à 100 % en télétravail et ils commencent à trouver le temps long. C'est le cas de Karine D. manager au service marketing. Depuis 7 mois, elle n'a pas remis les pieds au bureau et travaille exclusivement dans sa maison située à quelques dizaines de kilomètres au nord de Montpellier.

Le télétravail c'est bien mais...

Pour Karine, le télétravail est la règle depuis plusieurs années mais elle se rendait tout de même au bureau un jour sur deux. Quand elle a basculé en télétravail à 100 % lors du confinement imposé en mars dernier, au début elle était plutôt contente : _"moins de déplacement, moins de frais, plus de temps pour s'occuper des enfants"_se souvient-elle et puis assez vite c'est devenu compliqué :

On se rend compte qu'on a de moins en moins de contacts avec le monde extérieur et que la maison devient le centre du monde. Il y a un sentiment d'isolement qui est accentué par les limites que l'on connaît tous aujourd'hui au niveau des activités sportives fermées par arrêté.

Karine D. le télétravail c'est bien mais à dose modérée Copier

Une hiérarchie bienveillante

Quand on passe la journée face à un écran d'ordinateur, il faut se faire violence pour se maquiller, s'habiller. Karine trouve encore la motivation pour faire du sport mais à la maison " j'avais l'habitude d'aller dans un club de gym à deux pas du boulot et comme je ne vais plus au travail, je ne vais plus au sport non plus" déplore Karine qui apprécie la bienveillance de sa direction. Elle reçoit beaucoup de conseils , de petites formations pour gérer au mieux la situation. Aujourd'hui ce qui l'aiderait a tenir c'est de savoir à quel moment elle pourra retourner au travail, probablement l'année prochaine redoute t-elle.