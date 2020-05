Coronavirus : une série de mesures pour aider les acteurs économiques de Châteauroux Métropole

Face à l'épidémie du coronavirus et aux conséquences économiques du confinement, Châteauroux Métropole annonce toute une série de mesures pour soutenir les restaurateurs, cafetiers, commerçants, producteurs et entreprises, fortement touchés pendant la crise.

Depuis le début du confinement, mis en place pour lutter contre le coronavirus, toute la France tourne au ralenti. Avec le déconfinement qui démarrera lundi 11 mai, de nombreux commerces pourront rouvrir leurs portes et la plupart des entreprises pourront reprendre leur activité. Mais cette crise a fortement touché tous les acteurs économiques locaux. C'est pourquoi Châteauroux Métropole annonce des mesures pour soutenir la reprise économique.

Subventions, parking gratuit et aides aux commerces en centre-ville

Pour venir en aide aux commerçants et aux producteurs, l'Agglomération va doubler (+ 10 000 euros) la subvention de fonctionnement aux "Boutiques de Châteauroux". Cela permettra la mise en place d'outils, de manifestations, et d'une campagne de communication du 11 mai à fin juin, pour favoriser la reprise du commerce en centre-ville. Le réseau d'affichage municipal sera également mis à disposition des commerçants.

Pour les commerçants qui bénéficient de l'aide au bail, ce dispositif est prolongé de trois mois (il était d'un an initialement). Châteauroux Métropole va offrir des heures de stationnement gratuit à destination des commerçants qui souhaitent en faire profiter leurs clients. Le parking de la place Voltaire sera gratuit le samedi toutes la journée. Une mesure estimée à 42 000 euros. La Ville de Châteauroux va également maintenir l'annuaire qu'elle a mis en place sur son site, il recense les commerces de proximité qui font des livraisons à domicile ou des drives.

Pour les restaurateurs et les cafetiers redevables des droits terrasses couvertes et non-couvertes, six mois sont offerts par la Ville.

300 000 euros de prêt accordés aux entreprises en difficulté

Du côté des entreprises, le maire Gil Avérous s'est engagé à soutenir celles qui en ont besoin, via un fonds d'aide baptisé "Renaissance". Il s'agira d'une avance remboursable, un prêt accordé aux entreprises concernées. Châteauroux Métropole apportera 100 000 euros, tout comme la région Centre-Val-de-Loire et la Banque des territoires (Caisse des dépôts).

Les entreprises en difficulté qui locataires des bâtiments appartenant à la Ville et à l'Agglomération pourront bénéficier d'une exonération de loyers pendant deux mois. Même chose pour les structures hébergées et domiciliées au sein des pépinières d’entreprises de Châteauroux Métropole (start-up, jeunes entreprises...) qui n'ont pas pu bénéficier de l'accompagnement et des services proposés par la collectivité pendant la période de confinement. Elles bénéficieront d'une exonération de loyers pendant deux mois, ainsi que d'une exonération des charges.

Concernant les occupants du domaine public, une exonération sera accordée aux entreprises ayant des chantiers en cours au début de la période de confinement et n’ayant pas été en mesure de terminer leurs travaux (maintien des échafaudages, bennes à déchets…).