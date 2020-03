Coronavirus : Une soixantaine d'entreprises de Haute-Savoie se mettent en chômage partiel

Le secteur du tourisme en Haute Savoie est particulièrement touché par les conséquences du coronavirus. Avec les annulations de voyages, de nombreux professionnels ont du mal à payer leurs salariés et les charges. Une soixantaine d'entreprises ont donc déposé des demandes d'aides de l'Etat.

La DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), recense plus de 60 demandes d'aides venant d'entreprises pour faire face aux annulations des vacanciers.

Les trois différentes aides sont : l'activité partielle qui leur permet de mettre les salariés au chômage partiel (l'Etat prenant en charge le complément aux salariés), l'obtention d'un délai pour payer les impôts et les cotisations sociales et une aide de la Banque Publique d'Investissement.

"Je sais que les demandes d'activité partielle ont fortement augmenté par rapport à d'habitude et sur ces demandes, une grande partie demandent aussi un report de charges. En général quand on sollicite une mesure d'accompagnement aux entreprises on va solliciter toutes les autres", explique Chrystèle Martinez, directrice départementale de la DIRECCTE.

Parmi les zones où les entreprises sollicitent des aides : Annecy et ses alentours, les stations de ski des Aravis, du Chablais et la ville de Balme de Sillingy où Laurent Vauquiez a annoncé ce mardi des aides au commerçants de la commune.

La Préfecture de Haute-Savoie a mis en ligne sur son site les liens et contacts pour aider les entreprises qui souhaitent demander les aides.

Les indépendants exclus de ces aides

Les indépendants doivent se tourner vers les collectivités locales pour demander de l'aide :

"Nous on a pas la compétence pour aider les indépendants donc il faut qu'ils se tournent vers les élus. Par exemple la commune de Chamonix propose de mettre en place des dispositifs particuliers pour venir en aide aux moniteurs de ski et aux guides qui sont fortement impactés", raconte Chrystèle Martinez.

Les travailleurs indépendants peuvent aussi faire une demande d'aide auprès de la Sécurité Sociale des Indépendants.