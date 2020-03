Coronavirus : le service de remplacement agricole est paré pour les urgences

Se faire remplacer au pied levé sur son exploitation, en cas de maladie ou d'hospitalisation, cela est possible, depuis longtemps, mais en pleine crise sanitaire due au Coronavirus, il est utile de rappeler comment cela fonctionne, et dans quels cas. France Bleu Poitou et France Bleu La Rochelle vous accompagnent sur ce dossier.

Habituellement, le service de remplacement agricole intervient l'été, ou plus généralement sur les périodes de vacances scolaires pour permettre aux agriculteurs de partir en congés tranquillement, en étant remplacés par une personne spécialisée. Avec la période de confinement lié au virus Covid 19, cette cellule fait désormais face à de nouvelles demandes d'interventions sur des exploitations.

Agriculteur photo d'illustration © Maxppp - Thierry Torel

L'exploitant, ou bien souvent l'exploitante, est, comme beaucoup de français, tenu de rester à la maison pour garder ses enfants, et du coup ne peut plus intervenir sur l'exploitation. Plus d'école, plus de garderie, mais une ferme qui continue d'avoir ses exigences quotidiennes.

Intervenir en urgence, parfois même au lendemain de la demande.

Le service de remplacement agricole peut intervenir dans ce cas, non pas pour garder les enfants, mais pour proposer une aide qualifiée. Pour Laurie Fortuné, responsable du service de remplacement agricole en Charente-Maritime, "cela peut aller du maraîchage en passant par l'intervention sur les caprins, les ovins, les vaches à viande, ou la traite des vaches pour le lait. En cas de naissance à venir, une "mise à bas", c'est un peu plus pointu, on n'a moins de salariés qualifiés, mais nous pouvons intervenir en urgence, parfois même au lendemain de la demande."

En Charente-Maritime, une trentaine de salariés de l'association sont opérationnels immédiatement

Pour cette poursuite d'activité, en Charente-Maritime, une trentaine de salariés de l'association sont opérationnels actuellement. Immédiatement mobilisables, avec une possibilité de "relais" à minima si la situation l'exige."Normalement, il y a un passage physique sur la propriété, pour des prises de consignes pour faciliter le remplacement" précise Laurie Fortuné, "mais en cas d'hospitalisation, un simple contact téléphonique peut suffire ou un mail."

Un service de remplacement qui heureusement est plutôt appelé pour des soucis liés à la garde des enfants. Pauline Gourdon et son compagnon ont une petite fille d'à peine un an à Saint Xandre près de La Rochelle. Pauline reste à domicile pour la garde du bébé, et un employé est sur l'exploitation depuis deux semaines maintenant. "On est dans le maraîchage, la période actuelle est importante, c'est sûr que c'est un soulagement d'avoir un 35 heures en renfort."

Une opération "blanche" financièrement. Avec la situation actuelle, tout est pris en charge. Rapide, efficace, et donc gratuit.

Pour connaître le contact de votre département pour ce service de remplacement, cliquez sur ce lien ou voir ci-dessous. Numéro de la plate forme nationale : 01 42 65 86 14.

SERVICE DE REMPLACEMENT CHARENTE Tél. : 05 45 95 08 21 Email : agem16-sr16@msa-services.fr

SERVICE DE REMPLACEMENT CHARENTE-MARITIME Tél. : 05 46 97 53 38 Email : contact@aider17emploiagricole.fr

SERVICE DE REMPLACEMENT DEUX-SÈVRES Tél. : 05 49 77 15 64 ou 07 50 89 10 39 Email : deux-sevres@servicederemplacement.fr

SERVICE DE REMPLACEMENT VIENNE Tél. : 05 49 44 74 66 Email : vienne@servicederemplacement.fr