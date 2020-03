Coronavirus : "Une très forte inquiétude", pour les entreprises selon le Medef 31

Le coronavirus a déjà de lourdes conséquences sur les entreprises de Haute-Garonne assure le président du Medef 31 (Mouvement des entreprises de France). Pierre-Marie Hanquiez était l'invité de France Bleu ce mardi matin alors que 60 cas de coronavirus sont à jour recensés en Occitanie.

"Les entreprises sont dans un état de très forte inquiétude [...] des entreprises sont d'ores et déjà dans des situations extrêmement difficiles" — Pierre-Marie Hanquiez

Pierre-Marie Hanquiez sait que certaines entreprises devront recourir à des mesures de chômage partiel : " Quand vous avez des commandes qui s'annulent du jour au lendemain, des carnets de commande qui sont vides jusqu'à fin mai, automatiquement il faut bien trouver des solutions alternatives pour le personnel".

" Nous attendons des mesures beaucoup plus fortes et ambitieuses " — Pierre-Marie Hanquiez

Le gouvernement a annoncé des mesures pour aider les entreprises comme l'étalement des dettes et le report des charges sociales. " Tout le monde sait que ça ne suffira pas", commente Pierre-Marie Hanquiez " le report de charges vaut quand vous avez un report d'activité mais quand cette activité ne peut pas être reportée, les charges qui seront reportées ne pourront pas être assumées. Ce sont des mesures beaucoup plus fortes et ambitieuses que nous attendons [...] il faudra un plan d'aide massif".

Des contacts pour les entreprises en difficultés

Les gérants confrontés au coronavirus peuvent se tourner vers deux points de contact :

Cellule de crise à la CCI Toulouse Haute-Garonne : 05-61-33-66-50, celluledecrise@toulouse.cci.fr

celluledecrise@toulouse.cci.fr DIRECCTE Occitanie : 05-62-89-83-72 , oc.occitanie@direccte.gouv.fr

Une réunion sur le coronavirus est par ailleurs organisée ce mercredi 11 mars à la CCI Toulouse Haute-Garonne (2 Rue d'Alsace Lorraine) à 18h45, pour informer les chefs d'entreprises des différents dispositifs auxquels ils ont droit.