Coronavirus : "On va rouvrir les cantines et pas les restaurants, c'est incohérent"

France Bleu : La situation reste floue pour les professionnels du tourisme ?

Didier Arino : Oui, ils sont à l'arrêt et c'est un véritable tsunami sur ce secteur d'activité. Cela peut paraître anodin pour certains qui se disent que l'important, bien évidemment, c'est le risque sanitaire. Mais c'est plus de 25 000 emplois directs pour la Gironde, autant d'emplois indirects. Bon nombre de nos territoires vivent du tourisme et sans le tourisme, il n'y aurait pas de véritable activité. C'est le cas du littoral mais également de tout l'arrière-pays. Avec cette crise, il y a beaucoup d'emplois saisonniers qui n'ont pas été pourvus. Il est nécessaire d'avoir au moins un bout de saison touristique si on ne veut pas avoir des faillites en cascade, ce qui menace malgré les aides de l'Etat.

A-t-on une idée des pertes déjà enregistrées ?

Elles sont de plusieurs centaines de millions d'euros. Et l'impact est sans doute encore plus fort dans le Périgord qu'en Gironde qui bénéficie de la dynamique économique de la métropole de Bordeaux. L'ensemble du territoire périgourdin est extrêmement dépendant du tourisme. C'est plus de 20% des emplois du département. Et puis il ne faut pas oublier que c'est grâce au tourisme que peuvent être écoulés tous nos formidables produits locaux. Cet impact de la crise est donc tout à fait considérable.

A quelle date faudrait-il relancer l'activité pour éviter une catastrophe économique ?

Ce qu'il faudrait d'abord c'est un peu de bon sens, des règles lors du déconfinement pour mettre en place la distanciation sociale dans les hébergements touristiques. Aujourd'hui, c''est le flou le plus artistique aveec des incohérences évidentes. Comment peut-on expliquer que les enfants vont pouvoir reprendre la classe avec la cantine alors que les restaurants restent fermés. Comment expliquer que les hôtels peuvent rester ouverts, même si certains sont fermés faute de clients, et que les campings sont fermés pour raison administrative. Tout cela ne doit pas s'improviser mais se préparer. Bien évidemment, nous n'avons ni date d'ouverture des établisssements touristiques, ni règles de vie. Il serait temps que ce secteur soit pris en compte. Il ne peut pas compter que sur les aides de l'Etat étant donné le volume du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur du tourisme.