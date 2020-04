Coronavirus : vers une catastrophe économique à Aix-les-Bains ?

Activités touristiques à l’arrêt

Le tourisme est l’un des piliers économiques des communes situées autour du Lac du Bourget. Depuis la mi-mars les hôtels, les restaurants, les thermes, les activités de plaisance etc. sont à l’arrêt. Bien sûr mars et avril ne sont pas les mois où la fréquentation touristique est la plus élevée, mais en temps normal il y a tout de même un peu de monde.« L’an dernier, 150 000 nuitées ont été décomptées sur les seuls mois de mars et avril » selon Dominique Dord, le président de Grand Lac « soit environ 15% du total sur l’année ».

Comme tous les professionnels du tourisme, ceux de Grand Lac attendent les annonces sur le déconfinement pour savoir à partir de quelle date et dans quelles conditions ils pourront reprendre leur activité.

« L’annulation de Musilac est une catastrophe économique » - Dominique Dord

On sait déjà que l’un des événements phare de la saison aixoise n’aura pas lieu. L’édition 2020 de Musilac prévue en juillet, est annulée. « Ce festival de musique réunit 80 000 spectateurs. Pendant plusieurs jours les hôtels, les restaurants, les campings tournent à plein » souligne Dominique Dord. « Il y a aussi d’autres manifestations plus petites mais qui attirent tout de même du monde qui sont annulées. L’impact économique sur les entreprises à caractères touristiques va être énorme » poursuit le président de l’agglomération.

Reprise des chantiers

Grand Lac a donné son feu vert pour la reprise des chantiers financés par l’agglomération. « Nous avons mis en place un guide des bonnes pratiques pour les entreprises qui travaillent sur nos chantiers » explique Dominique Dord.

Parmi les mesures d’aides aux entreprises, le président de l’agglomération annonce que pour les nouveaux chantiers ou contrats avec des prestataires, Grand Lac s’engage à verser 50% d’acompte aux sociétés pour les aider au niveau de leur trésorerie.

Les équipements de protection

Des masques sont désormais disponibles régulièrement pour tout le personnel du Centre Intercommunal d’Action Social Grand Lac en contact avec des bénéficiaires. Des masques sont également mis à disposition des services opérationnels de Grand Lac. Mais l’agglomération tente d’en obtenir d’avantage, pour tenir sur la durée.

En ce qui concerne des masques en tissu, parmi les usines qui apportent leur contribution, le site de maroquinerie Hermès situé à Aix-les-Bains, consacre désormais une partie de sa production à la fabrication de masques.