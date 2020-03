Coronavirus : voici la listes des commerces qui restent ouverts dans le Cher

Pour ralentir la propagation du Covid-19 sur le territoire français, le gouvernement a annoncé samedi dernier dans la soirée la fermeture de plusieurs catégories d’établissements recevant du public.

Voici la liste des établissements autorisés à maintenir leur activité, précisée par l’arrêté du Ministère des solidarités et de la santé paru au journal officiel ce lundi :

- les garages : "Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels - agricoles" ; "Commerce d'équipements automobiles" ; "Commerce et réparation de motocycles et cycles"

- les fournitures nécessaires aux exploitations agricoles

- les magasins alimentaires : "Commerce de détail de produits surgelés"; "Commerce d'alimentation générale"; "Supérettes"; "Supermarchés"; "Magasins multi-commerces"; "Hypermarchés"; "Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé"; "Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé"; "Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé"; "Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé"; "Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé"; "Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé"

- les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

- les stations essence ("Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé")

- les magasins d'informatique : "Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé"; "Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé"; "Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé"

- les magasins de bricolage ("Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé")

- les tabacs-presses ("Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé")

- les pharmacies et parapharmacies : "Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé"; "Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé"