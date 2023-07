Corps creux, Ukraine, des millions d'euros : quel est ce juteux contrat signé par les Forges de Tarbes ?

Les Forges de Tarbes ont retrouvé des couleurs et de l'attractivité depuis le début de la Guerre en Ukraine. En témoigne ce gros contrat signé avec JSC (Industrie de défense ukrainienne) - à savoir l'État ukrainien - ce lundi 17 juillet. Depuis un an et demi, le site industriel fournit l'Etat français en fûts d'obus de calibre pour équipe les dizaines de canons fournis par la France à l'Ukraine. Désormais il produira directement pour le pays qui est engagé dans une guerre sur son territoire depuis février 2022. "Nous étions mono-client jusqu'ici, et on lui reste fidèle mais on se met en ordre de marche pour l'Ukraine et sa filière industrielle. C'est une très belle avancée pour nous, c'est historique", note Anthony Cesbron, directeur général adjoint d'Europlasma, dont les Forges de Tarbes sont la filiale.

10.000 corps creux par mois, 360.000 sur les trois ans du contrat

Les Forges vont produire le même type de produits, c'est-à-dire des corps creux destinés à la fabrication de gros calibres (155mm). Pour rappel, l'usine ne fabrique que l'enveloppe de l'obus, pas directement l'explosif. 10.000 corps creux sortiront donc du site industriel tous les mois, pour fournir 360.000 pièces sur la durée du contrat. "Il va bien sûr y a voir une montée en cadence sur un accord qui couvre trois années. Je ne peux pas rentrer dans les détails mais cela fait plusieurs mois que l'on travaille avec les délégataires ukrainiens sur ce dossier, et ce n'est pas fini, il nous reste encore beaucoup de travail à faire avec eux", précise Anthony Cesbron.

L'entreprise tarbaise refuse de dévoiler les montants du contrat, mais on parle au bas mot de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, si l'on se réfère aux sommes annoncées lors de cette commande pour 2024 de près de 60.000 pièces pour un montant total de plus de 15 millions d'euros.

Moderniser le site et recruter pour tenir la cadence

Cette somme sera, en partie, réinvestie pour moderniser le site mais aussi d'améliorer les cadences. Un plan d'investissement de 12 millions d'euros est établi pour remettre l'usine à neuf d'ici deux ans. Puis il faudra recruter. Les Forges de Tarbes cherchent 12 personnes : des techniciens de maintenance, des forgerons ou des conducteurs de ligne, même si pour ces deux derniers postes, une formation s'impose. "Si l'on trouve des personnes sans formation, on s'occupera de le faire en interne selon un programme qui dure neuf à douze mois", détaille le directeur général adjoint d'Europlasma.

D'autres contrats en négociation

Le renaissance des Forges de Tarbes a offert une seconde vie à l'entreprise qui négocie actuellement d'autres contrats à l'international, nous glisse-t-on sans dévoiler le nom des pays. Seule contrainte posée par DGA, la direction générale de l'avion française, sous forme de licence d'exportation pour discuter avec d'autres pays : que ce soit un pays de l'Otan ou ami de l'Otan comme l'Ukraine. Il est donc impossible de négocier avec la Russie ou encore la Chine.