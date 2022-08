Corrençon-en-Vercors : l'hôtel-restaurant du Golf "prêt à évoluer" pour recruter après le Covid

Face aux tensions de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, les patrons du secteurs sont obligés d'innover. C'est ce qu'expérimente cet été l'hôtel du Golf à Corrençon-en-Vercors. L' institution est loin d'être figée certes, mais la période actuelle oblige les patrons à bouger encore plus vite. "La restauration 7 jours sur 7, on voit bien que ce n'est pas simple, on est prêt à évoluer, à proposer de la restauration seulement 5 ou 6 jours par semaine, à voir avec nos futurs associés", indique Sandra Sauvajon, qui tient l'hôtel-restaurant depuis 28 ans avec son frère Richard.

Depuis 2015, le frère et la sœur ont mis la partie restaurant en gérance. Un couple d'amis, Chrystel et Guillaume Monjuré géraient donc la restauration, avec un vrai succès : le restaurant Palégrié a obtenu récemment une étoile au Guide Michelin. Mais ils souhaitent désormais passer la main. Il faut donc trouver de nouveaux gérants et une équipe complète, une dizaine de personnes au total : chef, commis, plongeur, serveur....

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

"On a commencé à chercher au printemps, on a préparé un petit dossier qu'on a fait tourner autour de nous, dans notre réseau de restaurateurs. On est pas encore inquiets, même si l'échéance approche, on aimerait que la nouvelle équipe soit opérationnelle pour Noël", indique Richard. "Sachant que tout est en place ou presque, il suffit de venir avec son limonadier et on peut commencer. Et puis la notoriété du restaurant est bonne, la fréquentation aussi, le cadre est magnifique". Le taux d’occupation de l’hôtel est de 70% pour 22 chambres, assurent les patrons.

"Chez nous on peut faire les deux : le travail et la famille"

La situation de l'hôtel du Golf est loin d'être une exception. Depuis la crise du Covid, le secteur peine à recruter. Selon Pôle emploi, l'hôtellerie-restauration a 360.610 emplois à pourvoir, dont une moitié de jobs saisonniers. "On sort d'une période compliquée, avec le Covid, les priorités ont changé, on l'entend bien autour de nous : "le travail c'est une chose, mais ma priorité c'est ma famille, mes enfants...", et on le comprend. Chez nous on peut faire les deux : le travail et la famille", assure Sandra Sauvajon. "On fonctionne déjà sur des systèmes de menus uniques, qui permettent d'avoir des équipes un peu plus réduites afin de donner les congés nécessaires. Dans les priorités de recrutement, pour ceux qui postulent comme pour nous qui recrutons, nous sommes tous à la recherche d'une meilleure qualité de vie".

Le secteur de l'hôtellerie-restauration est en pleine restructuration. Au printemps, un accord prévoyant une augmentation moyenne de 16,33% de l'ensemble de la grille des salaires de la profession a été étendu par l'administration après des années d'immobilisme.