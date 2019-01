Corrèze : 102 places disponibles dans un nouvel établissement pour personnes âgées à Malemort

Malemort-sur-Corrèze, France

L'événement est assez rare et il mérite d'être mis en lumière à l'heure du vieillissement de la population et de la prise en charge de la dépendance : un ehpad (établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes) de 102 lits va ouvrir ses portes le 1er avril prochain à Malemort, à côté de Brive. Il doit notamment permettre de répondre partiellement à la problématique du nombre de places disponibles par rapport au nombre de demandes. Car, à ce jour sur le bassin de Brive, seule "une demande sur trois est satisfaite" indique Frédéric Soulier, maire de Brive et président du conseil de surveillance de l'hôpital qui va gérer ce nouvel établissement.

"L'offre n'était pas totalement adaptée aux besoins"

Plus de 300 personnes sont placées sur une liste d'attente. "On a une population âgée concentrée sur ce territoire là" reconnaît Sophie Girard, directrice de l'Agence Régionale de Santé, en Corrèze, "et jusque là l'offre n'était pas totalement adaptée aux besoins de ces personnes âgées". Ce nouvel ehpad ne résoudra pas totalement le problème, mais il répond aussi à d'autres défis : mettre le maximum de moyens humains au service des résidents, tout en proposant un prix à la journée accessible au plus grand nombre.

Embauche de personnel et personnalisation du suivi

Dans les faits, certains services sont mutualisés avec le centre hospitalier et l'ehpad de Rivet déjà existants : administratif, restauration, blanchisserie, technique notamment. "Cette mutualisation permet de limiter les charges et de consacrer les moyens au plus proche du résident" indique Vincent Delivet, le directeur de l'hôpital de Brive. Ainsi, soixante personnes dédiées à la prise en charge sont en cours de recrutement qu'ils soient médecin coordonnateur, cadre de santé, psychologue, infirmiers, aides soignants, etc. L'objectif est de proposer un accompagnement personnalisé, en lien avec le résident et sa famille. Autre ambition : mettre en place des prises en charge novatrices déjà appliquées à l'ehpad de Rivet. "Elles nous ont permis de supprimer complètement un certain nombre de consommations médicamenteuses, de diminuer les chutes et donc d'améliorer le confort de vie des personnes âgées" explique Vincent Delivet.

L'Ehpad de Malemort est actuellement en plein chantier © Radio France - Nicolas Blanzat

Coût de construction maîtrisé

L'un des autres défis que s'était fixé le porteur de projet consistait à maîtriser l'investissement afin de ne pas faire flamber le prix des pensions pour les résidents. "On est resté dans notre enveloppe" reprend le directeur de l'hôpital avec investissement global de 11,5 millions d'euros, reparti entre emprunt (9,730 millions), subvention de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (418.000€), subvention du conseil départemental de Corrèze (47.258€) et autofinancement (1,305 millions). "On va ouvrir avec une augmentation de 52 centimes par jour" par rapport au prix actuellement en vigueur à l'ehpad de Rivet et ses 160 lits. Il en coûtera 62,47€ par jour (un peu moins de 1.900€ par mois). "Ce qui, en rapport avec le construction d'un site neuf, est très inférieur par rapport à ce qu'on peut connaître, même si la somme reste importante". Cet ehpad, qui offrira notamment 14 places à des résidents ayant des troubles cognitifs, ouvrira ses portes le 1er avril prochain.