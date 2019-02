Corrèze : Chameyrat veut garder sa régie municipale de l'eau

Chameyrat, France

C'est l'une des dispositions de la loi NOTRe sur la réforme territoriale. A partir du 1er janvier 2020 ce sont les intercommunalités qui seront compétentes en matière de distribution de l'eau. Ainsi toutes les communes qui ont une régie municipale pour leur eau doivent perdre celle-ci. C'est ce qui arrive à Chameyrat. Comme les 42 autres communes du territoire la distribution de son eau sera alors prise en charge par Tulle Agglo. Cette dernière devrait en confier la tâche concrètement aux syndicats des eaux dont le nombre sera au passage diminué. Chameyrat passerait ainsi dans le giron du Syndicat des eaux du Maumont

42 % de hausse du prix

C'est ce qui a fait bondir la section locale du Parti communiste dirigée par un habitant de la commune Alain Mirat. Car pour les habitants ce transfert se traduirait par une très forte hausse du prix de l'eau. Chiffres à l'appui. Avec la régie municipale le prix du mètre cube est de 0,87 euros et l'abonnement de 60 euros par an. Le tarif appliqué par le syndicat du Maumont est de 1,24 euros le mètre cube et 103,39 euros l'abonnement. "Ça va nous faire une augmentation de 42 % du prix du mètre cube et de 71 % du prix de l'abonnement" a calculé Alain Mirat.

954 signatures

Alain Mirat et la section du Parti communiste ont lancé une pétition pour s'opposer à cet état de fait et refuser le transfert de compétence. En quelques jours elle a recueilli 954 signatures dans une commune qui ne compte guère plus de 1500 habitants. "95 % des gens que nous avons contactés ont signé" fait remarquer Alain Mirat. La pétition a été déposée à la mairie de la commune, dont le maire partage amplement l'inquiétude des habitants, à la Préfecture et à Tulle Agglo. Le président de l'agglomération de Tulle comprend l'opposition des habitants de Chameyrat mais Michel Breuilh rappelle l'obligation qui est faite à Tulle Agglo de prendre cette compétence et que la nouvelle tarification de l'eau pour les communes incombera aux syndicats. Rappelant au passage que lors du transfert de la compétence assainissement "pour un certain nombre de communes c'était plus cher mais pour d'autres c'était moins cher".