Varetz, France

Vous connaissiez peut-être déjà "Le drive fermier", "La ruche qui dit oui", ou encore les magasins de producteurs. En Corrèze, un nouvel acteur s'invite à la table des distributeurs de produits locaux. Directo Gourmet vient d'ouvrir ses portes à Varetz, près de Brive.

Commandes à retirer 24h/24

Contrairement aux autres drives où il faut généralement aller chercher ses produits une fois par semaine sur une plage horaire précise, l'acheteur pourra là aller les récupérer quand il le veut. C'est la vraie nouveauté qui est proposée par rapport à ce qui existe déjà ailleurs aujourd'hui. "Les commandes sont accessibles 24h/24" lance Jean-Yves Lelievre, l'un des deux associés, "le client peut venir aussi bien à 7h le matin qu'à 21h le soir". Si la commande est faite avant 10h le matin, les produits seront disponibles dès 12h. Même chose si l'achat est fait avant 16h l'après-midi, pour un retrait à partir de 18h.

Casiers réfrigérés

La commande, d'un prix minimum de 20€, se fait toujours sur internet. Le client reçoit un sms dès qu'elle est prête et peut alors se présenter à l'entrée du drive. "Il suffit de taper le code reçu par sms sur le digicode pour entrer dans le drive" continue Alexandre de Sousa, l'autre associé, "puis on va taper le même code sur la borne installée à l'intérieur pour ouvrir le casier". Certains de ces casiers sont réfrigérés entre 0 et 4 degrés s'il y a des produits frais, ou à température presque ambiante s'il n'y a que des produits secs. Reste alors à récupérer ses achats.

Un code unique permet à la fois d'ouvrir le local pour accéder au drive, et de retirer sa commande © Radio France - Nicolas Blanzat

D'autres points de retrait et des plats cuisinés frais en projet

La liste des fournisseurs, une quinzaine à l'heure actuelle, est amenée à être étoffée pour proposer davantage de produits. L'ambition de Directo Gourmet est d'ouvrir d'autres points de retraits, à Brive ou en Dordogne, notamment. Dans les mois à venir, des plats cuisinés frais mis en bocaux devraient être proposés à la vente.