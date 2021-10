Corrèze : gîtes et hôtels se remplissent pour cette Toussaint

La Toussaint n'est pas en Corrèze une période en générale très propice au tourisme. Mais le besoin d'espace des citadins sans doute change la donne. La plupart des hébergeurs professionnels attendent du monde pour ces deux semaines, au moins autant que l'année dernière qui avait déjà été très bonne, et même plus chez certains.

Camping complet en plein mois de novembre

Un vrai bonus pour le domaine des Étangs de Taysse à Espagnac où l'été et le mois de septembre ont déjà été bons. Alors que le taux de remplissage de ses 35 chalets et 190 emplacements de camping est déjà de 40 % le gérant Yves Balland voit encore des réservations tomber. "La semaine prochaine on va être complet, la semaine d'après on est complet". Et ça va même continuer puisque le camping affiche un taux de remplissage de 100 % pour la semaine du 8 au 15 novembre, la dernière du domaine avant sa fermeture hivernale.

Je n'ai jamais vu de chiffres aussi forts sur les vacances de Toussaint" Philippe Bordes, directeur des Gîtes de France

Dans les hôtels aussi il y aura du monde. Au Sablier du Temps à Argentat il y a déjà 65 % des 24 chambres réservées. Mais Michel Solignac, le patron, est sûr que ça n'est pas fini. "On risque d'avoir des réservations de dernière minute". Surtout si la météo est bonne. La météo c'est sûrement ce qui explique cette embellie touristique selon Philippes Bordes, le directeur des gîtes de France en Corrèze. "Les gens ont eu un été quand même un petit peu difficile avec le mauvais temps et recherchent encore quelques instants de liberté et de nature." De fait les gîtes de France corréziens cartonnent pour cette Toussaint avec un taux de remplissage de 74 % cette première semaine et plus encore pour la deuxième.