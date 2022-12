Corrèze : l'agglomération de Brive veut reprendre la main sur l'installation de la fibre

Le torchon brûle entre l'agglomération de Brive et Orange. Le président de l'agglomération, Frédéric Soulier dénonce le retard pris par l'opérateur sur le déploiement de la fibre qui devait initialement être terminé fin 2020. Il a écrit à la Première Ministre ce mardi pour demander à ce qu'Orange soit déclarée défaillante dans son engagement, et qu'elle autorise l'agglomération à faire terminer le réseau par l'opérateur public régional Dorsal. 10% de la zone n'est toujours pas raccordée. Il manque donc 6.000 prises de fibre.

Frédéric Soulier dénonce "un fiasco" de la part d'Orange, qui s'était engagé en 2011 à raccorder l'ensemble de l'agglomération en 2015. "On se sent un peu maltraité, il y a un défaut de management (...). On est vraiment dans un rapport de méfiance, ça ne peut plus durer" dit-il. Le président attend des actes de la part d'Orange, alors que l'opérateur n'a réalisé que 24 prises en octobre dernier. Alors que Dorsal a terminé le déploiement de sa partie en trois ans, soit 5.000 prises raccordées par mois. Son président, Jean-Marie Bost affirme qu'il peut faire mieux : "Je ne sais pas quel est l'état du réseau aujourd'hui que nous laissera Orange. Mais enfin, on a les capacités, les moyens, on sait faire. On ira aussi vite que dans les zones rurales."

Des sanctions en cas de défaillance

Frédéric Soulier demande également à Elisabeth Borne qu'Orange paie les sanctions prévues en cas de défaillance soit entre 9 et 25 millions d'euros, afin de le travail de Dorsal pour les 6.000 prises restantes.