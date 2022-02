Corrèze : l'entreprise Boost Administratif 19 au secours des artisans et particuliers noyés sous la paperasse

Face à la paperasse qui agace, une jeune corrézienne a décidé en septembre dernier de lancer son entreprise pour aider les artisans, petites entreprises ou particuliers à gérer leurs démarches administratives. Avec Boost Administratif 19, Laetitia Wiatrowski apporte ainsi son aide à des clients soulagés de se décharger en partie de ces tâches très chronophages.

Au-delà de la complexité de certaines démarches administratives, c'est surtout le manque de temps qui pousse certains artisans ou petites entreprises à solliciter la jeune femme. "Ça peut être des entreprises qui ont peu ou même pas du tout de personnel, mais qui ont quand même beaucoup d'administratif" à gérer précise Laetitia Wiatrowski. Elle intervient pour certains sur des demandes très ponctuelles, mais aussi de manière régulière pour d'autres, pour les aider à établir des devis ou encore des fiches de paie.

Souvent c'est la comptabilité qui les dépasse.

La jeune femme remarque que la plus grosse difficulté des petites entreprises concerne la comptabilité. Car même s'ils s'adressent à des cabinets comptables, il y a tout un travail de préparation qu'ils ne maîtrisent pas. "Ils ont du mal à se poser, sachant qu'il faut quand même faire un petit rapprochement sur le relevé de compte, sortir les factures, tous les documents pour le cabinet comptable" liste Laetitia Wiatrowski. Une tâche qui pour elle ne représente que deux heures de travail, mais qui peut prendre à ces petits patrons "trois à quatre jours, tous les soirs" après le boulot.

C'est vraiment une décharge mentale, ils n'ont plus à s'en occuper sur les chantiers.

De son côté, la jeune corrézienne n'est pas effrayée par la paperasse puisqu'elle en a fait son métier, mais se lancer en tant qu'indépendante a été une bouffée d'oxygène pour elle, après des expériences professionnelles dans lesquelles elle ne trouvait pas son compte. "On manque de reconnaissance dans certaines entreprises. J'ai voulu donner un réel sens à mon travail et ce qui m'anime, c'est d'aider les autres et surtout les personnes qui ont un réel besoin." Une tâche qui lui apporte justement de la reconnaissance, tout en lui permettant de gérer son temps comme elle le souhaite et d'avoir une activité diversifiée.

Les particuliers aussi sont demandeurs

Depuis qu'elle s'est lancée, Laetitia Wiatrowski a aussi été contacté par des particuliers qui ont besoin d'aide. "Ça peut être au niveau de leurs déclarations d'impôts qu'ils n'arrivent pas à remplir, mais aussi des créations d'espaces clients sur internet ou un accompagnement pour comprendre un petit peu les démarches à suivre." Pour l'instant la jeune femme arrive à suivre sans problèmes la demande, mais elle serait ravie de recruter quelqu'un si les affaires décollent vraiment. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour l'envisager.