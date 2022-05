Corrèze : l'entreprise IMET Alloys s'installe sur le site de l'ex-usine Borgwarner à Eyrein, près de Tulle

C'est une bonne nouvelle pour le site corrézien de l'ex-usine BorgWarner près de Tulle. Une entreprise, IMET Alloys, a décidé de s'implanter sur les 15 000 mètres carrés de terrain. Des recrutements sont déjà lancés et seront bientôt amplifiés.

Le bassin de Tulle respire. Après plusieurs mois de tractations, on connaît enfin le nom de l'entreprise qui s'implantera sur le site de l'ancienne usine Borgwarner près de Tulle. Il s'agit de IMET Alloys, qui va y implanter son seul et premier site européen.

Que produit est Imet Alloys ?

L'entreprise IMET Alloys, dont le siège social est basé en Ecosse, est un spécialiste de la valorisation des métaux nobles. Kesako ? Cela veut dire en fait qu'elle "recycle" de manière améliorée des métaux tels que le titane, par exemple. Même si la notion de recyclage est quelque peu restrictive, cela représente un véritable secteur d'activité, comme l'explique le directeur général d'IMET Alloys France, Nicolas Courteix. "Le recyclage ne permet pas d'obtenir une qualité de matière égale à la qualité initiale. Nous sommes plutôt dans un concept de valorisation"

Pourquoi s'être implanté en Corrèze ? _"Le site d'Eyrein a des atouts, comme le croisement des autoroutes A20 et A89. Nous avons des clients dans le Sud-Ouest de la France mais aussi en Auvergne et en région parisienne"explique Nicolas Courteix. De plus, l'impact environnemental du département de la Corrèze a été un autre élément déclencheur."C'est un territoire qui est en phase avec notre activité : nous sommes dans une volonté d'avoir un impact environnemental faible voir nul. Cela s'inscrit parfaitement dans un territoire comme la Corrèze."_

Des recrutements dès 2022

IMET Alloys va aussi profiter de la fermeture de Borgwarner pour ses premiers recrutements, l'activité étant quasiment similaire à celle qui va s'installer sur le site de la zone de la Montane. 15 premières personnes vont être recrutées à très court terme, puis 50 d'ici trois ans. Enfin, une dernière phase d'implantation avec la création d'un centre de recherches et de développement augmentera le nombre d'employés d'une trentaine de personnes.

Une réunion aura lieu le 7 juin prochain sur le site en présence des élus locaux de Tulle Agglo et de la mairie d'Eyrein. Mais IMET Alloys prévoit de s'installer sur le long terme en Corrèze.