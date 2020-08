Corrèze : la Cooplim vous propose de financer ses futurs panneaux solaires en échange d'intérêts

Et si vous prêtiez de l'argent pour qu'une entreprise puisse installer des panneaux solaires ? La question semble incongrue, mais elle peut se poser à partir du 1er août en Corrèze. En effet, la Cooplim, la Coopérative des pommes du Limousin lance (ici) une souscription en ligne, comme cela s'est déjà vu dans l'Indre ou en Creuse.

Quelles sont les conditions pour investir ?

La souscription qui débute ce samedi 1er août concerne tous les habitants de Nouvelle-Aquitaine. Pour investir dans le projet, il faut se rendre sur le site d'Enerfip, qui en gère le financement, muni d'une pièce d'identité, d'un RIB et d'un justificatif de domicile. Après un délai nécessaire à l'approbation du profil, les particuliers (ou entreprises) peuvent investir. Pour cette collecte, l'investissement minimum est de 10 euros.

Quels bénéfices (et risques) ?

Sur son site, Enerfip promet aux investisseurs un taux d'intérêt de 6% brut par an, pendant 11 ans, soit 4,2% net. Concrètement, si un particulier investit 1 000 euros dans le projet, il en récupérera 1 572 au bout de 11 ans. "Si on a un Livret A aujourd'hui, mettre la somme du livret A sur un, projet comme cela, c'est intéressant", promet Françoise Besse.

Il peut y avoir un risque de perte de capital, ou que les intérêts ne soit pas remboursés

Certains investisseurs potentiels s'interrogent. Ainsi, sur le site, un certain Clément D s'inquiète d'un chiffre d'affaire en baisse entre 2018 et 2019 et d'éventuelles mauvaises récoltes. Même si les acteurs évoquent un placement plutôt sûr, il n'est pas garanti, comme les investissements en bourse par exemple. "Rien n'est garanti à 100%, il peut y avoir un risque de perte de capital, ou que les intérêts ne soit pas remboursés", précise Simon Giraud, chef de projet chez Enerfip. "Mais c'est une entreprise super solide. On a réalisé des audits, les bilans comptables, le buisness plan..."

Pour la coopérative, les panneaux solaires permettraient une économie estimée à "plusieurs centaines de milliers d'euros", chiffre Françoise Besse, la présidente de la Cooplim. Cette dernière revendique aussi "l'intérêt de pouvoir communiquer avec les personnes qui résident autour de la coopérative". "Les stations fruitières, ce sont des grands hangars fermés, on ne peut pas y entrer n'importe comment, poursuit-elle. Là c'était l'occasion de faire participer les gens".

En quoi consiste le projet photovoltaïque ?

La coopérative des pommes du Limousin va installer 10.000 m² de panneaux solaires (l’équivalent d'un terrain et demi de football), ce qui représente près de 6 000 panneaux. Selon Enerfip, "il s’agit du plus gros projet français en autoconsommation sur une coopérative fruitière". L'énergie sera exclusivement utilisée par la Cooplim, ce qui va représenter le quart de sa consommation en électricité, notamment celle utilisée par les puissants frigos pour garder les pommes au frais.

La Cooplim a récolté 28 millions de tonnes de pommes en 2018. - Cooplim

"C'est notre troisième poste de charges après la main d'oeuvre et les emballages", compte Françoise Besse, la présidente de la Cooplim. Environ 1 500 mégawatts/heure seront produits par an, soit la consommation de 315 foyers. Le début des travaux se fera après la récolte de cette année, en octobre/novembre, et les panneaux devraient être opérationnels en septembre 2021.

Quel montage financier ?

Ce projet, évalué à un peu plus de deux millions d'euros, n'est pas entièrement financé par les particuliers. Les banques ont été sollicitées pour prêter 80% de la somme requise. Il s'appuie aussi sur une subvention de la Région de 500 000 euros, obtenus via des fonds de l'Union européenne.

Concernant la souscription, 10 000 euros ont déjà été récoltés, puisqu'elle a d'abord été ouverte aux agriculteurs partenaires de la Cooplim. Pour être définitivement lancée, elle doit atteindre 50 000 euros. Si cette somme n'est pas là, le projet se fera tout de même, mais sans les fonds des particuliers. Ceux qui ont investi seront alors remboursés de leur mise.

La souscription dure jusqu'au 31 août et rapportera au maximum 450 000 euros. La différence entre cette somme et la somme réelle recueillie sera assumée par les entreprises porteuses du projet.